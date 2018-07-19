Госдума одобрила повышение пенсионного возраста в первом чтении

14:14

Государственная Дума после почти трех часов обсуждений и споров приняла в первом чтении законопроект об увеличении пенсионного возраста.

Все парламентские оппозиционные фракции КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" проголосовали против. Однако "Единая Россия" с парламентским большинством, реформу поддержала. Законопроект депутатам представил Максим Топилин, сообщает "Право.ру".

"Если мы откажемся от того, что предлагает правительство, то мы откажемся от достойной жизни для старших поколений. Фракция "Единая Россия" на это не пойдет. Мы ответственная партия и открыто проголосуем за это", – сказал он.

Только один депутат из фракции «Единой России» проголосовал в первом чтении против законопроекта о повышении пенсионного возраста — это Наталья Поклонская. Она ранее заявляла, что будет голосовать против реформы, которая, по ее мнению, нуждается в доработке. Вскоре после ее высказываний секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал недопустимой критику пенсионной реформы со стороны членов партии.

Предложение вынести законопроект на всенародное обсуждение также было отклонено. При этом срок предоставления поправок депутаты решили продлить с 18 августа до 24 сентября, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Таким образом, второе чтение законопроекта состоится уже в осеннюю сессию.

В июне правительство РФ объявило о решении постепенно повысить возраст выхода на пенсию — с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

Согласно соцопросам, большинство россиян выступают против этой реформы; в стране проходят митинги против нее, под петицией на сайте Change.org оставлено 2,8 миллиона подписей.