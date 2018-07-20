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ФСБ начала обыски в связи с утечкой секретных разработок «Роскосмоса»

11:21 20.07.2018
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ФСБ проводит обыски в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения и исследовательско аналитическом центре Объединенной ракетно-космической корпорации, сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, причиной проверки стало подозрение на сотрудничество сотрудников этих предприятий с западными спецслужбами, которым стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом "Совершенно секретно". Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена").

Обыски прошли в кабинетах сотрудников и директоров. Отмечается, что генеральный директор "Роскосмоса", в состав которого входят означенные организации, Дмитрий Рогозин, дал указание службе безопасности оказывать максимальную поддержку следтвенным органам.

Фамилии фигурантов дела не называются в интересах следствия. "Полетят многие головы и одними увольнениями дело точно не завершится", - приводит издание слова своего источника.

Темы: Промышленный шпионаж в мире, Разведка и шпионаж в мире, Роскосмос, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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20.07.2018, 18:07
Гость: член КПСС

Разве такое было возможно при Великом Генералисимусе Всех Времен и Народов Товарище Сталине? Нет, только при власти троцкистов. Мне стыдно за эту страну и этот народ.
20.07.2018, 17:49
Гость: Патриот России

Это что, вот одним авиационным оборонным НИИ поставили руководить деятеля с двойным гражданством (Россия+Великобритания).
20.07.2018, 16:29
Гость: Chateauneuf du Pap

Как видно - не поступают так в Америке - Трамп на вас работает как проклятый.
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