ФСБ начала обыски в связи с утечкой секретных разработок «Роскосмоса»

11:21

ФСБ проводит обыски в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения и исследовательско аналитическом центре Объединенной ракетно-космической корпорации, сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, причиной проверки стало подозрение на сотрудничество сотрудников этих предприятий с западными спецслужбами, которым стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом "Совершенно секретно". Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена").

Обыски прошли в кабинетах сотрудников и директоров. Отмечается, что генеральный директор "Роскосмоса", в состав которого входят означенные организации, Дмитрий Рогозин, дал указание службе безопасности оказывать максимальную поддержку следтвенным органам.

Фамилии фигурантов дела не называются в интересах следствия. "Полетят многие головы и одними увольнениями дело точно не завершится", - приводит издание слова своего источника.