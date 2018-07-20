ФСБ решила признать медведей стратегически важным ресурсом

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ФСБ подготовила поправки в перечень стратегически важных товаров и ресурсов: в него предлагается внести популяции бурых и гималайских медведей, а также кабарги. Это значит, что за их контрабанду будет действовать наказание, предусмотренное статьей 226.1 УК РФ — как за оружие или культурные ценности.

Свое предложение спецслужба мотивировала тем, что эти животные являются «востребованными на нелегальных зарубежных рынках».

Международный союз охраны природы считает бурого медведя видом, возможность вымирания которого вызывает наименьшие опасения, а у гималайского медведя вообще нет охранного статуса. Кабарга относится к уязвимым видам, которые рискуют в скором времени стать вымирающими.