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ФСБ решила признать медведей стратегически важным ресурсом

15:16 20.07.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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ФСБ подготовила поправки в перечень стратегически важных товаров и ресурсов: в него предлагается внести популяции бурых и гималайских медведей, а также кабарги. Это значит, что за их контрабанду будет действовать наказание, предусмотренное статьей 226.1 УК РФ — как за оружие или культурные ценности.

Свое предложение спецслужба мотивировала тем, что эти животные являются «востребованными на нелегальных зарубежных рынках».

Международный союз охраны природы считает бурого медведя видом, возможность вымирания которого вызывает наименьшие опасения, а у гималайского медведя вообще нет охранного статуса. Кабарга относится к уязвимым видам, которые рискуют в скором времени стать вымирающими.

Темы: Россия, Животные, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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20.07.2018, 22:51
Гость: А я б

запустил членов думы туда, где ягоды жрёт мой знакомый Мишка, удирающий всегда при моём появлении, и без огнестрела, пускай бы он поговорил бы с ними о Калашнике, он бы их конечно не тронул, но изменил бы их мировосприятии, потому что Мишки тоже разные.
20.07.2018, 20:28
Гость: Сила РФ в Многонационалии !

Мощные у нас нынче Штирлицы. Мудрые до невозможности. Вот что значит Высшее образование!
20.07.2018, 19:53
Гость: Поручик в отставке

Свободу медведям! Членов - на Колыму!
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