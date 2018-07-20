Захарова объяснила, почему МИД РФ продолжает пользоваться Telegram

13:10

Российский МИД продолжает обновлять свой официальный канал в Telegram, поскольку запрет Роскомнадзора распространяется на сам мессенджер, а не на работу в нем. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

«Я не вижу тут противоречия. Решение суда было о блокировке самой платформы, но не каналов. Мы консультировались с Роскомнадзором и получили все необходимые разъяснения на этот счет. На работу в самом Telegram запрет не распространяется», — сказала она.

При этом Захарова уточнила, что сама перестала пользоваться мессенджером, поскольку «он стал работать со сбоями».

«Проведу аналогию. Вот решил суд закрыть магазин. Так? Но люди продолжают подходить, и сам магазин при этом тоже работает. В решении суда ведь не сказано, что людям нельзя заходить и покупать там что-то, если магазин не закрыт?» — пояснила представитель МИДа.

Роскомнадзор с середины апреля пытается заблокировать работу мессенджера Telegram на территории России. Это делается на основании решения суда, принятого после отказа руководства мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Telegram остается доступным для российских пользователей.

После начала блокировки мессенджера многие российские чиновники и ведомства покинули Telegram. Например, Следственный комитет перенес свой канал в мессенджер TamTam, а координация общения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с журналистами теперь проходит в ICQ.