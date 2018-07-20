Путин впервые прокомментировал пенсионную реформу

17:54

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из вариантов повышения пенсионного возраста, как и членам правительства.

"Это вопрос, конечно, очень чувствительный для большого количества наших граждан. Этот вопрос не вчера возник, он обсуждается так или иначе, с большей или меньшей интенсивностью на протяжении многих лет", - сказал Путин в ходе общения с волонтерами на стадионе в Калининграде.

Он подчеркнул, что предлагались разные варианты. "И когда меня спрашивали, и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится? Я и тогда, и сейчас могу сказать - никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится", - цитирует Путина "Интерфакс".

Президент также заверил, что окончательного решения по вопросу изменений в пенсионной системе пока нет, и заметил, что ему необходимо выслушать все мнения за исключением тех людей, которые на этой теме пиарятся.

Он подчеркнул, что разворачивающаяся дискуссия является естественным процессом. "Но нужно слушать тех людей, которые не пиарятся на этой чувствительной теме для миллионов людей, а предлагают что-то вразумительное, здравое, руководствуются интересами страны и граждан", - заявил Путин.

При этом без решения вопроса, связанного с изменениями в пенсионной системе, обойтись нельзя, поскольку есть опасность, что для этой системы или бюджета наступят тяжелые последствия, из-за которых доходы пенсионеров всегда будут низкими, заявил президент РФ.

"Если совсем ничего не делать, если дело дойдет до каких-то тяжелых последствий для пенсионной системы либо для бюджета, из которого мы сейчас финансируем, то во-первых, нам придется всегда держать на низком уровне доходы пенсионеров, и они будут все время пополнять число так называемых бедных людей", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что вместо этого государство должно повышать доходы людей для сокращения количества бедных. "И потом все может лопнуть, как я сказал, и это может коснуться тех, кого сегодня может коснуться повышение пенсионного возраста, то есть все равно, тогда просто сегодняшняя власть людей просто надует и все", - сказал Путин. В таком случае, по его словам, власть скажет: "Да, все хорошо, потерпим лет 5-7-10". "А этим не закончится, нужно предпринимать все равно какие-то решения". При этом Путин добавил: "Но, какие? Давайте, еще раз говорю, посмотрим, как будет дискуссия разворачиваться, всех послушаем, взвесим все эти позиции, точки зрения. Там много нюансов".

Он пообещал к этому вопросу отнестись самым серьезным образом. "Прежде всего, чтобы обеспечить интересы граждан и сегодня и на длительную перспективу так, чтобы у нас была стабильная, надежная ситуация и в экономике, и в социалке, в том числе в пенсионной системе", - сказал он.