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Должников предложили ограничивать в госуслугах

18:38 23.07.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Директор Федеральной службы судебных приставов, главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов выступил с инициативой ограничивать предоставление должникам государственных услуг, чтобы мотивировать их к выплате долгов.

Такое заявление он сделал в ходе круглого стола комитета Совета Федерации по социальной политике, посвященного эффективности норм семейного законодательства РФ в части алиментных обязательств родителей и детей.

«Нужно идти по ограничению личных имущественных прав. Например, мы хотим ограничивать предоставление должникам государственных услуг, <...> отказ в регистрации транспортных средств. Ну откуда ты приобрел транспортное средство, если у тебя долг по алиментам не погашен?», - сказал Д.Аристов.

По его словам, помимо ограничения предоставления должникам госуслуг, им можно отказывать в допуске к экзамену по управлению транспортными средствами.

«Вот зачем ты идешь обучаться? Все равно у тебя нет потенциальной возможности приобрести машину. Пока не погасишь долги по алиментам, будь добр - ходи пешком и экономь деньги, ездя на общественном транспорте», - пояснил Д.Аристов.

Главный судебный пристав РФ также заявил о необходимости формирования в обществе негативного образа должника с помощью увеличения количества социальной рекламы.

Темы: Федеральная служба судебных приставов РФ
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Комментарии читателей
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23.07.2018, 19:29
Гость: Безенчук и Ко, итуальные услуги

Мы против ограничений и увеличения пенсионного возраста.
23.07.2018, 19:10
Гость: 333

А че только за алименты?
Даёшь ограничение по гос услугам за все долги, и для юридических лиц в первую очередь. Может хоть долгов по зарплатам меньше станет.
А вообще предложение имеет большой коррупционный потенциал.
23.07.2018, 19:07
Гость: Патриот Золотой Орды

Например - нашим джигитам должны все. Но упорно продолжают мешать своими ржавыми "Ладами" мчаться нашим "Феррарям" и "Ломбаргиням". Некоторые даже переходят улицы пешком, заставляя наших джигитов истирать свои Золотые тормозные колодки и терять своё бриллиантовое время. Не давать таким должникам водительских и пешеходных прав! Бамбарбия кергуду!
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