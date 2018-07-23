Должников предложили ограничивать в госуслугах

18:38

Директор Федеральной службы судебных приставов, главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов выступил с инициативой ограничивать предоставление должникам государственных услуг, чтобы мотивировать их к выплате долгов.

Такое заявление он сделал в ходе круглого стола комитета Совета Федерации по социальной политике, посвященного эффективности норм семейного законодательства РФ в части алиментных обязательств родителей и детей.

«Нужно идти по ограничению личных имущественных прав. Например, мы хотим ограничивать предоставление должникам государственных услуг, <...> отказ в регистрации транспортных средств. Ну откуда ты приобрел транспортное средство, если у тебя долг по алиментам не погашен?», - сказал Д.Аристов.

По его словам, помимо ограничения предоставления должникам госуслуг, им можно отказывать в допуске к экзамену по управлению транспортными средствами.

«Вот зачем ты идешь обучаться? Все равно у тебя нет потенциальной возможности приобрести машину. Пока не погасишь долги по алиментам, будь добр - ходи пешком и экономь деньги, ездя на общественном транспорте», - пояснил Д.Аристов.

Главный судебный пристав РФ также заявил о необходимости формирования в обществе негативного образа должника с помощью увеличения количества социальной рекламы.