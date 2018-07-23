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Шесть сотрудников ярославской колонии задержаны за избиение заключенного

12:29 23.07.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Ярославле задержаны шесть сотрудников исправительной колонии №1 после публикации видео с жестоким избиением заключенного. Об этом сообщили в пресс‐службе регионального управления Следственного комитета РФ.

«Установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного. Сегодня уже задержаны шесть человек», — говорится в заявлении.

Как отметили в ведомстве, подозреваемые умышленно превысили полномочия и «применили насилие в отношении заключенного». Установлено, что сотрудники колонии наносили множество ударов руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям.

В СК добавили, что следствие будет ходатайствовать о заключении всех подозреваемых под стражу. В настоящее время расследование дела продолжается, разыскивают всех причастных.

Руководство ярославской исправительной колонии № 1, в которой произошло избиение, ранее отстранило от исполнения обязанностей 17 сотрудников учреждения. «Наверное, уже на следующей неделе будет решаться вопрос об их судьбе на ближайшее время», — сказал региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

20 июля «Новая газета» опубликовала видеозапись пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии № 1, снятую на видеорегистратор в июне 2017 года. В статье издания были перечислены имена 17 сотрудников ИК, участвовавших в избиении заключенного.

По факту публикации видео Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия» (статья 286 УК РФ).

Темы: Россия, Ярославль, Расследование преступлений в России, Расследования в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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23.07.2018, 16:37
Гость: Алексей

Два вопроса за что сидит и за что били. Наверное в обоих случаях заслужил
23.07.2018, 14:11
Гость: Контрразведчик

На зоне просто так, зека не лупят, значит дерзким был или на ..й виртухаев послал и не подчинился приказу.
23.07.2018, 14:03
Гость: АлиИван

Наши доблестные (и чуткие к гражданам) правоохранительные органы не могут ТАКОЕ вытворять. Уже опубликовано их заявление о том, что подопытный (то есть наказанный) - САМ наносил себе увечья в камере (жестоко колотя ногами и плечами по кровати) и отказывался от медицинской помощи. А уж ответственные (и облечённые властью!) лица - врать не станут.
Так что, скорее всего, это видео было снято американцами на ярославской квартире!
А форму ФСИН - можно купить в любом военторге... ;-)
Верим в честность и порядочность наших защитников!
Не дадим опозорить честнейших и добрейших господ!
Срочно опубликуйте петицию в их поддержку, а также требование жестоких пыток к тем, кто опубликовал это гнусное (такое правдивое) видео.
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