Шесть сотрудников ярославской колонии задержаны за избиение заключенного

12:29

В Ярославле задержаны шесть сотрудников исправительной колонии №1 после публикации видео с жестоким избиением заключенного. Об этом сообщили в пресс‐службе регионального управления Следственного комитета РФ.

«Установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного. Сегодня уже задержаны шесть человек», — говорится в заявлении.

Как отметили в ведомстве, подозреваемые умышленно превысили полномочия и «применили насилие в отношении заключенного». Установлено, что сотрудники колонии наносили множество ударов руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям.

В СК добавили, что следствие будет ходатайствовать о заключении всех подозреваемых под стражу. В настоящее время расследование дела продолжается, разыскивают всех причастных.

Руководство ярославской исправительной колонии № 1, в которой произошло избиение, ранее отстранило от исполнения обязанностей 17 сотрудников учреждения. «Наверное, уже на следующей неделе будет решаться вопрос об их судьбе на ближайшее время», — сказал региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

20 июля «Новая газета» опубликовала видеозапись пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии № 1, снятую на видеорегистратор в июне 2017 года. В статье издания были перечислены имена 17 сотрудников ИК, участвовавших в избиении заключенного.

По факту публикации видео Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия» (статья 286 УК РФ).