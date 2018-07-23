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Мосгорсуд разберется с арестом генерала СКР Дрыманова

15:18 23.07.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Московский городской суд проверит законность ареста экс-руководителя московского СКР Александра Дрыманова, обвиняемого в получении взяток по делу Шакро Молодого.

Как сообщила пресс-секретарь Лефортовского районного суда Москвы Екатерина Краснова, рассмотрение апелляционной жалобы Дрыманова назначено на 31 июля.

Дрыманова задержали в понедельник, 16 июля, по делу о получении взятки от Шакро Молодого. А о подозрениях в отношении Дрыманова стало известно еще в январе 2018 года на заседании по делу полковника СК Михаила Максименко. Тогда прокурор назвал Дрыманова причастным к получению взятки за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянца).

Кочуйков был подручным "вора в законе" Захария Калашова (Шакро Молодого), сейчас он приговорен к восьми с лишним годам лишения свободы. Обвиняемыми по этому делу проходят подчиненные Дрыманова из СК: Михаил Максименко, Александр Ламонов и Денис Никандров.

Никандров также рассказывал следователю ФСБ, что давал Дрыманову взятку в сумме €9850 за общее покровительство и собственное назначение на должность.

После того как суд 18 июля огласил решение об аресте экс-главного следователя Москвы, он назвал себя "грамотным специалистом" и отказался от адвокатов, нанятых его родственниками.

В то же время жалобу в Мосгорсуд Дрыманов подал не сам – в его интересах это сделал адвокат Денис Кобелев. Сейчас Дрыманов находится в СИЗО "Лефортово".

Темы: Борьба с коррупцией в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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23.07.2018, 17:25
Гость: Там есть в чем разобраться

больше 1 млн. $.
23.07.2018, 16:36
Гость: Психиатр

Да, друманова отпустить, повесить ему "героя", а вот покусившихся на святое следаков - в тюрьму, на пожизненное, чтобы знали, как барина обижать.
23.07.2018, 15:56
Гость: Skeptik

НА ЧК подают в суд?
Кто? Денис Кобелев?
Его можно за уход от налогов посадить на 10 лет!
Такое возможно при тиране?
Такое возможно при фэйковом лидере!
Война кланов обостряется!
классное кино!
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