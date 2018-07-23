Мосгорсуд разберется с арестом генерала СКР Дрыманова

15:18

Московский городской суд проверит законность ареста экс-руководителя московского СКР Александра Дрыманова, обвиняемого в получении взяток по делу Шакро Молодого.

Как сообщила пресс-секретарь Лефортовского районного суда Москвы Екатерина Краснова, рассмотрение апелляционной жалобы Дрыманова назначено на 31 июля.

Дрыманова задержали в понедельник, 16 июля, по делу о получении взятки от Шакро Молодого. А о подозрениях в отношении Дрыманова стало известно еще в январе 2018 года на заседании по делу полковника СК Михаила Максименко. Тогда прокурор назвал Дрыманова причастным к получению взятки за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянца).

Кочуйков был подручным "вора в законе" Захария Калашова (Шакро Молодого), сейчас он приговорен к восьми с лишним годам лишения свободы. Обвиняемыми по этому делу проходят подчиненные Дрыманова из СК: Михаил Максименко, Александр Ламонов и Денис Никандров.

Никандров также рассказывал следователю ФСБ, что давал Дрыманову взятку в сумме €9850 за общее покровительство и собственное назначение на должность.

После того как суд 18 июля огласил решение об аресте экс-главного следователя Москвы, он назвал себя "грамотным специалистом" и отказался от адвокатов, нанятых его родственниками.

В то же время жалобу в Мосгорсуд Дрыманов подал не сам – в его интересах это сделал адвокат Денис Кобелев. Сейчас Дрыманов находится в СИЗО "Лефортово".