В Москве арестован глава одной из крупнейших IT-компаний России

14:07

Тверской суд Москвы вынес решение об аресте президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща.

Суд удовлетворил ходатайство обвинения об аресте Ляща в рамках дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере). Арест назначен на срок до 20 ноября.

Михаил Лящ был задержан 19 сентября. Как сообщает пресс-служба компании, сначала он был приглашен для дачи показаний, однако после окончания беседы со следователями был задержан, пишет РБК.

По данным источников издания CNews, задержание Михаила Ляща было вызвано его личными проектами в ИТ-сфере и не имеет отношения к работе компании «Компьюлинк». В то же время другой источник издания предполагает, что причина произошедшего может быть скрыта в деловых отношениях «Компьюлинка» и ВЭБ. В 2016 году ВЭБ покинул состав учредителей кипрской компании Devenny Holdings, за которой числилось более 99% в структуре ООО «УК Компьюлинк групп».

В пресс-службе компании опровергли связь задержания Ляща с вероятными контрактами с «Ростехом», о которой писал ряд СМИ. В «Компьюлинке» заявили, что компания не заключала контрактов с госкорпорацией.

Группа компаний «Компьюлинк» занимается предоставлением услуг в сфере информационных технологий и консалтинга, созданием сетей передачи данных и поставкой программного обеспечения и оборудования.