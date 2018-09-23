На выборах в Хабаровском крае лидирует кандидат от ЛДПР

17:12

Кандидат на должность губернатора Хабаровского края от ЛДПР Сергей Фургал после обработки 58,33% протоколов получил 69,53% голосов, в то время как за его основного соперника — действующего главу региона, кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта проголосовали только 27,87% жителей, свидетельствуют данные ЦИК.

Ранее экзитполы, которые в Хабаровском крае официально проводила компания «Медиатехнологии», отдавали победу во втором туре выборов Шпорту, пишет РБК. Согласно им, по результатам голосования действующий глава региона должен небрать 57% голосов, в то время как кандидат от ЛДПР — 43%.