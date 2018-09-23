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На выборах в Хабаровском крае лидирует кандидат от ЛДПР

17:12 23.09.2018
Выборы
© KM.RU, Алексей Белкин
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Кандидат на должность губернатора Хабаровского края от ЛДПР Сергей Фургал после обработки 58,33% протоколов получил 69,53% голосов, в то время как за его основного соперника — действующего главу региона, кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта проголосовали только 27,87% жителей, свидетельствуют данные ЦИК.

Ранее экзитполы, которые в Хабаровском крае официально проводила компания «Медиатехнологии», отдавали победу во втором туре выборов Шпорту, пишет РБК. Согласно им, по результатам голосования действующий глава региона должен небрать 57% голосов, в то время как кандидат от ЛДПР — 43%.

Темы: Хабаровский край, Выборы в органы власти в России
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Комментарии читателей
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23.09.2018, 22:55
Гость: А ничо!

Эти выборы в Хабаровском крае были не за партию, а за право выбора.
Не посмел "ресурс" после Приморья мухлевать - и сразу всё встало на свои места.
Плюс к тому кадры смотрящих за ДВ от федерального центра - мама не горюй.
Хотя, о чём это я. Других то и нету.
23.09.2018, 22:35
Гость: парацельс

ну дали пинка)) ну вылетел он с губернаторов)) что дальше???
на пенсию в ницу??? так он может об этом и мечтал?)))
он же себя и свою родню на 3 жизни обеспечил))) а может и на 33!!!!
23.09.2018, 22:30
Гость: парацельс

приличные люди по доброй воле во власть не ходят...
хрен редьки не слаще))
другая бригада воровать будет)))
А шпрот уйдёт на заслуженный отдых на свою виллу в ниццах)))
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