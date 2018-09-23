Кандидат от ЛДПР Фургал победил на выборах губернатора Хабаровского края

23:09

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал победил на выборах губернатора Хабаровского края, свидетельствуют данные ЦИК.

Депутат Госдумы набрал почти 70 процентов голосов после обработки 100 процентов бюллетеней. Действующий глава региона Вячеслав Шпорт смог набрать менее 28 процентов голосов.

В избирательных бюллетенях было представлено два кандидата — единоросс Шпорт и кандидат от ЛДПР Фургал. На выборах губернатора в 2013 году они также были соперниками, напоминает РИА Новости.

Выборы в Хабаровском крае проходили на 785 участках. За два часа до завершения голосования явка составила почти 43 процента.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что картина подсчета голосов на выборах выглядела однозначной. По ее словам, нарушений, которые могли бы привести к отмене выборов, зафиксировано не было.