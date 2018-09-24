Мосгорсуд признал возврат Феоктистову двух миллионов долларов законным

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Мосгорсуд 24 сентября признал законным решение о возвращении бывшему руководителю службы безопасности "Роснефти", генералу ФСБ Олегу Феоктистову 2 миллионов долларов, которые были переданы в качестве взятки бывшему министру экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом сообщает РИА Новости.

Сам Феоктистов не присутствовал в суде. Заседание проходило в закрытом режиме. Адвокаты Улюкаева настаивала на том, что Феоктистов не доказал право владения и распоряжения этими деньгами. По информации защиты, 2 миллиона долларов принадлежат бизнесмену Валерию Михайлову, у которого Олег Феоктистов их занял.

Деньги будут переданы Феоктистову, как только решение суда поступит в Следственный комитет РФ.

Ранее 29 июня Замоскворецкий суд постановил вернуть генералу ФСБ Олегу Феоктистову два миллиона долларов наличными, которые были переданы в качестве взятки.

В декабре 2017 года Улюкаев был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 миллионов рублей по делу о вымогательстве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Свою вину Улюкаев категорически отрицает.