КПРФ и ЛДПР создадут коалиционное правительство в трех регионах

11:26

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что в субъектах РФ, где недавно прошли выборы глав регионов, будет формировать вместе с ЛДПР коалиционное правительство, пишет "Интерфакс".

"Теперь будем формировать коалиционное правительство и в Хабаровске, и во Владимире, и в Хакасии. Провели консультации с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и договорились", - заявил Зюганов.

Он добавил, что в ходе избирательной кампании в названных субъектах РФ коммунисты и либерал-демократы поддерживали друг друга.

Зюганов обратил внимание на то, что Жириновский активно развивает эту инициативу. "Он сам говорил: давайте сделаем, как у нас в Смоленской области (губернатор - представитель ЛДПР Алексей Островский, прим. ред)", - сказал Зюганов.

Лидер КПРФ согласился с тем, что голосование на последних региональных выборах было в значительной части протестным, но, по его словам, дело не только в недовольстве властью. Зюганов полагает, что дело и в отсутствии ярких, сильных управленцев, представляющих сегодняшнюю власть.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с информагентством подтвердил, что у него есть договоренность с руководством КПРФ о формировании коалиционных правительств во всех тех субъектах РФ, которыми руководят представители оппозиции.