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КПРФ и ЛДПР создадут коалиционное правительство в трех регионах

11:26 24.09.2018
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что в субъектах РФ, где недавно прошли выборы глав регионов, будет формировать вместе с ЛДПР коалиционное правительство, пишет "Интерфакс".

"Теперь будем формировать коалиционное правительство и в Хабаровске, и во Владимире, и в Хакасии. Провели консультации с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и договорились", - заявил Зюганов.

Он добавил, что в ходе избирательной кампании в названных субъектах РФ коммунисты и либерал-демократы поддерживали друг друга.

Зюганов обратил внимание на то, что Жириновский активно развивает эту инициативу. "Он сам говорил: давайте сделаем, как у нас в Смоленской области (губернатор - представитель ЛДПР Алексей Островский, прим. ред)", - сказал Зюганов.

Лидер КПРФ согласился с тем, что голосование на последних региональных выборах было в значительной части протестным, но, по его словам, дело не только в недовольстве властью. Зюганов полагает, что дело и в отсутствии ярких, сильных управленцев, представляющих сегодняшнюю власть.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с информагентством подтвердил, что у него есть договоренность с руководством КПРФ о формировании коалиционных правительств во всех тех субъектах РФ, которыми руководят представители оппозиции.

Темы: Выборы в органы власти в России, Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Партия КПРФ, Партия ЛДПР
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.09.2018, 18:24
Гость: Ты дурак?

Кто вообще собирается строить социализм? Об этом и речи нет.
24.09.2018, 18:19
Гость: старый кубаноид

Владимирцам и хаборавчанам-уважение! Молодцы!А, народец-то недоволен-не надоели первые места по всем видам катастроф, потреблению героина, гибели детей. 76% русских уже не представляют, как прожить без коррупции. И,начали подвывать.
24.09.2018, 18:17
Гость: Уверен в одном

Владимир Вольфович буде прекрасным президентом России, равным Сталину, лучше, чем Сталин! В отличие от Зю и нынешней власти. Он один за русский народ!
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