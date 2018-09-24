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Правительство не поддержало законопроект о курилках в аэропортах

10:23 24.09.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Правительство не поддерживает законопроект о помещениях для курения в так называемых чистых зонах аэропортов. Об этом заявила в интервью РИА Новости вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

Законопроект, возвращающий курительные комнаты в аэропорты, был внесен в Госдуму в ноябре 2017 года депутатом от «Единой России» Сергеем Боярским. В сентябре Боярский сообщал, что проект поддержан Минтрансом.

С 2013 года, когда был принят закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», в Госдуму были внесены несколько законопроектов о курительных комнатах в аэропортах. Ни один из них до сих пор принят не был.

Темы: Борьба с курением в России, Последствия курения, Правительство России
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Комментарии читателей
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24.09.2018, 17:11
Гость: От нетерпеливой

Так какайте тогда везде, ну ведь по вашей логике везде все загрязнено, что же мелочиться-то. И мусор выкидывайте прямо из окна, а что, раз и так везде грязь, что же.
24.09.2018, 17:07
Гость: Станиславам и прочим заумным Николаям Николаевичам

К сожалению, ходила в туалет, и приходилось терпеть, вдыхая ваше дерь..о. Никогда не забуду, как пришлось лететь стоя 4,5 часа из Египта. Потому что выпало "счастье" в виде посадочного билета в хвосте самолета ИЛ-86. На все просьбы не курить в ответ получала смех и издевательства подобные вашим комментариям. Вот и пришлось стоять, не реагируя на разговоры стюардесс. Впереди мест свободных не было.
А еще, неуважаемые мужчины, вспоминаю, очень "приятно" было ехать в маршрутках с хамоватыми водителями вроде вас во время моей беременности.Вот кайф, вдыхать этот запах!
Ваши опусы о выхлопных трубах (давайте еще приплетите про духи и дезодоранты)не к месту. Давайте еще и гадить везде запрещать не будем, и мусорить, и с..ать тоже, а чо!!! трубы же загрязняют атмосферу, так это мелочи. Логика у вас отсутствует.
24.09.2018, 15:53
Гость: Николай Николаевич Баранов

Особо нетерпеливой, сказка на ночь.
Вокзал. Стоит вереница автобусов,грохоча, включенными двигателями, а из 100мм трубы,у каждого, вылетает вся таблица Менделеева. Вы, именно Вы,нетерпеливые,глотаете всю эту заразу, и ни гу-гу. Почему? Да потому,что страшно,голову сорвут. Вы храбры только за глаза...... Если живете в городе,то окна открываете,на кондишин денег нет,так и спите с открытыми окнами,а внизу,вокруг дома машины,машины,чадят : бензином,маслами,тосолами,резиной.... Это ничего!!! Стерпим,рак нас не возьмет! Так-что терпите не часы, а года........
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