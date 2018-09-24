Правительство не поддержало законопроект о курилках в аэропортах

10:23

Правительство не поддерживает законопроект о помещениях для курения в так называемых чистых зонах аэропортов. Об этом заявила в интервью РИА Новости вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

Законопроект, возвращающий курительные комнаты в аэропорты, был внесен в Госдуму в ноябре 2017 года депутатом от «Единой России» Сергеем Боярским. В сентябре Боярский сообщал, что проект поддержан Минтрансом.

С 2013 года, когда был принят закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», в Госдуму были внесены несколько законопроектов о курительных комнатах в аэропортах. Ни один из них до сих пор принят не был.