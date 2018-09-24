Виктор Алкснис: «Подобного позора на моей памяти еще не было»

Я знал, что ситуация в российской армии далека от той радужной картины, что нам все время показывают по телевизору, но что настолько плохо, представить себе не мог

Посмотрел сегодняшний брифинг Минобороны России и могу сказать, что подобного позора на моей памяти еще не было. Думаю, что у военных Израиля, да и других стран, как вероятных противников, так и вероятных союзников, сегодня был День смеха.

Оказывается, командование нашей группировки в Сирии вообще не имеет представления, что происходит в воздушном пространстве этой страны, кто там летает и куда. По итогам брифинга следует, что единственным источником информации о ситуации в небе Сирии является телефон, когда наши "заклятые партнеры" соблаговолят позвонить на Хмеймим и проинформировать российских генералов.

На сегодняшнем брифинге официальный представитель нашего Генштаба генерал Конашенков заявил: «..В ходе переговоров по линии деконфликтинга представитель штаба ВВС Израиля сообщила, что цели, по которым планируется нанести удары израильской авиации, находятся на севере Сирии...Однако удары израильских ВВС наносились не в северной части Сирийской Арабской Республики, а в районе Латакии, которая является её западной провинцией. А сам город Латакия расположен на западном побережье страны...»..

Кстати, Латакия находится в 20 км от нашей авиабазы Хмеймим и теоретически воздушное пространство, включая прилегающую к Хмеймиму акваторию Средиземного моря, должно было контролироваться нашими средствами ПВО, включая лучший в мире (по мнению российских СМИ) ЗРК С-400 «Триумф».

Конашенков подчеркнул, что действия израильской стороны не позволили вывести Ил-20 в безопасный район. «Введение в заблуждение израильским офицером относительно района нанесения ударов истребителями не позволило вывести российский самолёт Ил-20 в безопасный район. Кроме того, не было указано и местонахождение израильских F-16», — добавил он.

Конечно нехорошо сваливать собственный провал на женщину, даже в полковничьих погонах. Это не по-мужски. Но вся фишка в том, она совершенно правильно указала район предстоящей атаки относительно авиабазы Хмеймим. Если бы генералы на авиабазе Хмеймим взяли карту и посмотрели, то увидели бы что к северу от Хмеймима находится Латакия. Ну, если уж быть абсолютно точным, то к северо-северо-западу. Вынужден указать генералу Канашенкову, что к западу от Хмеймима находится Средиземное море.

Т.е. в связи с плохим изучением предмета «Военная топография» в годы обучения в военных училищах наши генералы перепутали место нанесения удара. При этом они не знали, ни где находится Ил-20 и не управляли его заходом на посадку, ни где находится четверка F-16.

Но ведь еще 6 октября 2016 г. генерал Конашенков заявлял: «Напомню американским "стратегам", что воздушное прикрытие российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе осуществляется зенитными ракетными системами С-400 и С-300, радиус действия которых может стать сюрпризом для любых неопознанных летающих объектов».

Но почему же 17 сентября 2018 г. радиус действия систем С-300 и С-400 таким сюрпризом не стал? А ведь два года назад официально заявлялось, что теперь воздушное пространство Сирии защищено в радиусе как минимум 600 километров.

А сегодня генерал Конашенков в своем выступлении был вынужден признать, что картинки воздушной обстановки во время израильского удара, которые он демонстрировал на брифинге, были сделаны отнюдь не с Хмеймима с «600-километровым радиусом» средств ПВО, а силами кораблей нашего военно-морского флота в Средиземном море.

А где же были лучшие в мире комплексы ПВО С-300 и С-400? Они что, не видели, как Ил-20, находившийся на высоте 6 км, снижается в смертельную для него заваруху. Даже если бы он остался на своей высоте 6 км и просто ушел в сторону, не предпринимая никаких действий, он мог уцелеть. Но, увы - диспетчера Хмеймима, не зная воздушной обстановки, направили его на смерть. Почему? Дело в том, что они наблюдали Ил-20, но не видели израильские F-16.

Обратите внимание, Конашенков в своем выступлении ни слова не сказал о высоте полета F-16. Хотя в своих предыдущих выступлениях он подчеркивал, что F-16 заходили на цель на малой высоте. Согласно устоявшейся терминологии, под малыми высотами полета понимаются высоты ниже 500 м, сверхмалыми - ниже 150 м.

Чем ниже высота полета, тем безопаснее полет в условиях применения средств ПВО. Из-за кривизны земной поверхности имеет место "радиогоризонт". И если при высоте полета самолета 5 км дальность обнаружения наземной РЛС воздушной цели составляет 170 км, то при высоте полета 150 м - 30 км.

Ныне основным комплексом ПВО Сирии является С-200, у которого минимальная высота зоны поражения составляет 300 м. Израильтяне это прекрасно знают и обычно атакуют цели на территории Сирии на высотах полета ниже этих 300 м. И если 17 сентября F-16 атаковали сирийские объекты на высоте ниже этой критической высоты 300 м, то ЗРК С-200 просто не мог их обнаружить и тем более пустить по ним ракеты.

А раз так, то рушится основная версия Минобороны РФ о том, что израильские F-16 "прикрылись" Ил-20 и спровоцировали "перенацеливание" ракеты С-200 на него.

К горькому сожалению существует наша национальная забава - постоянно наступать на одни и те же грабли. 24 ноября 2015 г. в районе сирийско-турецкой границы турецким истребителем F-16 был сбит бомбардировщик Су-24. Командир экипажа подполковник Олег Пешков погиб - расстрелян в воздухе боевиками после катапультирования.

Сегодня известно, что двумя главными причинами этой трагедии было отсутствие радиолокационного контроля за воздушным пространством в этом районе и отсутствие истребительного прикрытия нашего бомбардировщика. Казалось бы, после этого надо было сделать выводы, ведь даже президент РФ высказывался по поводу необходимости такого истребительного прикрытия. И что же?

Самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 вылетает на боевое задание в тот же район сирийско-турецкой границы, но наши истребители его не сопровождают. Вы спросите, для чего? Если бы Ил-20 прикрывался истребителями, то я уверен на сто процентов, что атака израильских F-16 не состоялась бы.

Израильтяне осуществляли радиолокационный контроль за воздушным пространством вокруг Латакии и близлежащим районом, в котором находился и Ил-20. И если бы обнаружили в этом районе российские истребители, а тем более, если по команде с земли наши истребители пошли навстречу F-16, то израильские самолеты повернули бы назад и противовоздушный бой между сирийской ПВО и израильскими самолетами не состоялся. И Ил-20 нормально сел бы на аэродром Хмеймим.

Кроме того, в ВВС всего мира существует такое понятие - дежурные силы. Т.е. на аэродроме всегда находится звено самолетов, находящихся в постоянной круглосуточной готовности к взлету. Летчики этих самолетов круглосуточно находятся рядом с самолетами в специальном "дежурном домике" и по команде могут в течение нескольких минут взлететь для выполнения задания.

И к слову, даже в эти минуты на российских аэродромах, особенно в приграничных регионах, сидят в готовности летчики дежурных звеньев. Такие же "дежурные силы" сидят и на аэродромах наших вероятных противников. А мы ежедневно читаем в интернет- новостях, что наши самолеты в Крыму перехватили самолет-разведчик НАТО над Черным морем. А американские самолеты перехватили наши стратегические бомбардировщики Ту-95 у побережья Аляски.

Правда, надо поправить журналистский штамп "перехватили". Это не перехват, который подразумевает воздушный бой, а вылет на сопровождение. И это происходит уже десятки лет изо дня в день. Но создается впечатление, что аэродром Хмеймим, находящийся в зоне боевых действий, является единственным аэродромом в мире, на котором дежурные силы отсутствуют.

Ведь если бы было по-другому, то командование нашей группировки в Сирии должно было немедленно получить информацию НАШИХ РЛС, что с израильского аэродрому взлетело звено F-16 и направляется в сторону Латакии, т.е. по сути на Хмеймим.

В ответ дежурный должен был нажать кнопку тревоги, и над аэродромом раздался вой сирены, по которому летчики дежурного звена должны были бежать к самолетам и по готовности немедленно взлететь. В воздухе получить команду лететь навстречу израильским самолетам для сопровождения.

Встретив израильские самолеты, пристроиться к ним и лететь рядом с ними. А на аэродроме "Хмеймим" личный состав занимал бы места по боевому расписанию и готовился при необходимости отразить налет израильских F-16 на свой аэродром с помощью лучших в мире зенитно-ракетных комплексов С-300, С-400 и "Панцирь".

Как вы думаете, в такой ситуации посмели бы израильтяне атаковать цели в Латакии?

Но всего этого не было. А вместо этого гибель самолета Ил-20, предстоящие похороны 15 российских военнослужащих, слезы их близких и неуклюжие попытки Минобороны оправдаться за эпический провал и свалить свою вину на других.

Повторю причины произошедшего, как я их представляю:

1. Некомпетентность и непрофессионализм командного состава от Министра обороны РФ С.Шойгу, Главкома ВВС С.Суровикина и до командования нашей группировки в Сирии.

2. Отсутствие радиолокационного контроля воздушной обстановки над Сирией и близлежащим регионом из-за отсутствия в ВКС РФ необходимого числа самолетов ДРЛО и У.

3. Отсутствие истребительного прикрытия при выполнении боевых заданий нашими бомбардировщиками и самолетами разведчиками.

4. Капитулянтские договоренности по "предупреждению инцидентов в Сирии" с нашими "заклятыми партнерами".

К горькому сожалению, вышеуказанные причины вряд ли будут устранены и поэтому нам придется еще не раз оплакивать наших военнослужащих, честно выполняющих свой воинский долг в Сирии.

23.09.2018