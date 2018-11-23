Экс-глава Владимирской области Орлова назначена аудитором Счетной палаты

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Совет Федерации на заседании в пятницу назначил экс-губернатора Владимирской области Светлану Орлову аудитором Счетной палаты.

Решение было принято тайным голосованием - кандидатуру Орловой поддержали 146 сенаторов, двое выступили против и еще один член палаты воздержался, сообщает ТАСС.

Как отметила на заседании спикер Совфеда Валентина Матвиенко, многосторонний опыт и знания Орловой, полученные ею во время работы в обеих палатах парламента и на посту губернатора, "безусловно, будут очень полезны в работе Счетной палаты, где надо не просто как бухгалтер цифры считать, а понимать существо содержания, существо бюджетного процесса".

Ранее Совет Федерации освободил от должности аудитора Счетной палаты Бато-Жаргала Жамбалнимбуева, который подал заявление о досрочном уходе со своего поста.