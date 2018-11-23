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Экс-глава Владимирской области Орлова назначена аудитором Счетной палаты

21:46 23.11.2018
Фотос сайта xn--b1aaalbpdjc1bbxpfp.xn--p1ai
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Совет Федерации на заседании в пятницу назначил экс-губернатора Владимирской области Светлану Орлову аудитором Счетной палаты.

Решение было принято тайным голосованием - кандидатуру Орловой поддержали 146 сенаторов, двое выступили против и еще один член палаты воздержался, сообщает ТАСС.

Как отметила на заседании спикер Совфеда Валентина Матвиенко, многосторонний опыт и знания Орловой, полученные ею во время работы в обеих палатах парламента и на посту губернатора, "безусловно, будут очень полезны в работе Счетной палаты, где надо не просто как бухгалтер цифры считать, а понимать существо содержания, существо бюджетного процесса".

Ранее Совет Федерации освободил от должности аудитора Счетной палаты Бато-Жаргала Жамбалнимбуева, который подал заявление о досрочном уходе со своего поста.

Темы: Отставки и назначения в российской политике, Счетная палата РФ
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Комментарии читателей
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24.11.2018, 01:22
Гость: Skeptik

Самая воровская контора
24.11.2018, 00:20
Гость: славянин - как остановить сатанистов

Счетная палата превращается в логово отставных чиновников троцкистов-паразитов общества, которых народ отверг как слабых руководителей и отказал им в доверии - Михаил Мень, Светлана Орлова, Сергей Шахрай...
23.11.2018, 23:11
Гость: Наталья

Удивительно! Вчера сообщали две фамилии на посты аудиторов. Но Орлову не называли (!?) И здесь все тайно.
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