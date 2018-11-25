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В ФСБ заявили о трех кораблях ВМС Украины, нарушивших границу России

12:36 25.11.2018

Три украинских военных корабля вошли в территориальные воды России и продолжили движение к Керченскому проливу, заявили в погрануправлении ФСБ по Крыму.

«Сегодня утром, около 07:00 по московскому времени, три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли государственную границу Российской Федерации, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации», — цитирует РБК сообщение ФСБ.

В ведоистве отметили, что заявки на проход кораблей поданы не были, в график прохода кораблей они не включены. «Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей», — добавили в ФСБ.

В то же время в сообщении на сайте командования Военно-морских сил Украины говорится, что корабли в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы до порта Мариуполь Азовского моря.

Украинская сторона заявляет, что предоставило информацию о проходе кораблей заранее, а российские корабли совершили «откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины».

© Фото : погрануправление ФСБ по республике Крым

Темы: Отношения России и Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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25.11.2018, 17:34
Гость: Хочу всё знать

Вывсёврёте, настамнет!!!! Поэтому никто не вправе нам перекрыть Босфор
25.11.2018, 17:21
Гость: Алекс

хохляндским ботам сделали рабочий день? Вон сколько дерьма подвалило!
25.11.2018, 17:12
Гость: :)

Их там таки ждут! :-)
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