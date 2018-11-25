Украина отправила подкрепление к трем кораблям в Черном море

16:13

Суда ВМС Украины на предельной скорости следуют в направлении Керченского пролива в район провокации, организованной украинской стороной, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Ранее около 7:00 утра три украинских корабля нарушили государственную границу России и взяли курс в сторону Керченского пролива. В 11:30 из порта Бердянск выдвинулись еще два бронированных артиллерийских судна класса Гюрза.

Погранслужба ФСБ принимает все необходимые меры для пресечения незаконных действий.

Перед этим Украина обвинила Россию в таране буксира, из-за которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение.

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс пообещал, что действия кораблей ВМС Украины не останутся без ответа.

"У России достаточно сил, чтобы отрезвить этих зарвавшихся деятелей. Будут приняты соответствующие меры, чтобы не позволить этим деятелям впредь считать, что им все дозволено, так как их поддерживает США и европейские страны", — сказал Фикс.

По его словам, киевские власти должны строго соблюдать российские законы и международные нормы судоходства у берегов Крыма и в Керченском проливе.



