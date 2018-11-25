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Корабли ВМС Украины ушли из Керченского пролива в свой порт

23:11 25.11.2018
© Фото : погрануправление ФСБ по республике Крым
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Три судна ВМС Украины, направлявшиеся из порта Бердянска на Азовском море в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс. 

"Три судна ВМС Украины, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс и возвращаются в Бердянск", - цитирует ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ России.

В ФСБ также заявили, что располагают неопровержимыми доказательствами провокации, которую Киев устроил в Черноморской акватории. В спецслужбах пообещали в скором времени их опубликовать.

Ранее в ВМС Украины заявили, что российские военные обстреляли три украинских корабля, в результате чего катера "Бердянск" и "Никополь". а также буксир "Яны Калу" потеряли ход и были захвачены спецназом, пишет РБК.

В Киеве утверждают, что в результате обстрела двое моряков были ранены.

Темы: Борьба за безопасность морского и речного сообщения в России, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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26.11.2018, 08:16
Гость: Специально для кастрюлеголовых

Задержаны три военных корабля и их экипажи, которые пытались без разрешения пройти из Черного моря в Азовское и нарушили государственную границу РФ.
Вернулись в Бердянск два украинских артиллерийских катера типа "Гюрза", которые сначала вышли в Азовское море в сторону Керченского пролива, а потом быстренько ретировались обратно.
Из-за "трусливой политики" российского руководства украинские корабли доставлены в Керчь вместе с экипажами. Корабли под охраной, корабельные журналы изъяты и изучаются компетентными органами, командование и личный состав допрошены. Следственные действия продолжаются, радиопереговоры кораблей между собой и с командованием анализируются. Выясняются подробности. В частности -
1. Кто отдал приказ на нарушение госграницы РФ?
2. Кто отдал приказ на продолжение прорыва, после того, как корабли были остановлены и некоторое время находились в российских территориальных водах. Именно после того, когда украинским капитанам стало ясно, что никакого разрешения на проход кораблей из Черного моря в Азовское море Украина не получала.
26.11.2018, 08:00
Гость: нехохол

Для начала в ситуации разберись,а потом выводы делай.
26.11.2018, 07:54
Гость: Из Симферополя

26.11.2018, 00:20 Гость: Жаль
что ушли не на дно. Братская любовь погубит Россию и ещë сыграет не раз злую шутку с нами. Надо было топить, а команду в тюрьму.
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ВЧЕРА -
1. Пограничники США с применением оружия отбили атаку мигрантов со стороны Мексики.
2. В акватории Черного моря российские пограничники пресекли нарушение госграницы РФ. 23 нарушителя задержаны, содержатся порознь и дают показания органам дознания.
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