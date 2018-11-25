Корабли ВМС Украины ушли из Керченского пролива в свой порт
Три судна ВМС Украины, направлявшиеся из порта Бердянска на Азовском море в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс.
"Три судна ВМС Украины, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс и возвращаются в Бердянск", - цитирует ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ России.
В ФСБ также заявили, что располагают неопровержимыми доказательствами провокации, которую Киев устроил в Черноморской акватории. В спецслужбах пообещали в скором времени их опубликовать.
Ранее в ВМС Украины заявили, что российские военные обстреляли три украинских корабля, в результате чего катера "Бердянск" и "Никополь". а также буксир "Яны Калу" потеряли ход и были захвачены спецназом, пишет РБК.
В Киеве утверждают, что в результате обстрела двое моряков были ранены.