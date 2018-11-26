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Доставленные в Керчь украинские корабли сняли на видео

12:05 26.11.2018
Украинские корабли
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Задержанные в российских территориальных водах и доставленные в порт Керчи три корабля ВМС Украины сняли на видео.

Рейдовый буксир «Яны Капу», артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» были пришвартованы у Генуэзского мола.

Напомним, 25 ноября украинские корабли вошли в территориальные воды России. Пограничники были вынуждены применить оружие, так как украинцы не реагировали на требования о немедленной остановке.

Офицер и двое моряков ВМС Украины получили легкие ранения. В результате тарана буксир «Яны Капу» получил повреждения основного двигателя, обшивки и леерных ограждений.

По данным информированного источника «Интерфакса», в сопровождении российских пограничников корабли добрались своим ходом. По информации «Керчь.ФМ», «Яны Капу» и «Бердянск» доставили на буксире, а «Никополь» дошел своим ходом.

В настоящее время пострадавшие украинские военнослужащие находятся в больнице. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Темы: Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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26.11.2018, 20:52
Гость: Сторонник хохлов.

Ты что круглый идиот? Если свои мысли выдаёшь истиной в последней инстанции. С чего ты взял что я хохол7 Вас рашистов ненавидят во всём мире. даже союзное государство Беларусь вас ни в одном начинании не поддерживает.
Так что я могу быть из Беларусии и из Казахстана и из...Эквадора. Но ведь тебе твердолобому ничего не докажешь. Вата она и в Африке вата
26.11.2018, 20:49
Гость: Титус

Думаю, что бандеровский недоу...ок или обрезал высказывание Гуцуляка или Гуцуляк высказал мнение, специально не вдаваясь в подробности того, что бандеровские флотоводцы пытаются представить мирным проходом.
26.11.2018, 20:46
Гость: Но этого не избежать.

Судя по твоей писанине уж очень боишся что твоя страна окажется в роли Милошивича
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