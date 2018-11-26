Доставленные в Керчь украинские корабли сняли на видео

12:05

Стоп-кадр из видео в YouTube

Задержанные в российских территориальных водах и доставленные в порт Керчи три корабля ВМС Украины сняли на видео.

Рейдовый буксир «Яны Капу», артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» были пришвартованы у Генуэзского мола.

Напомним, 25 ноября украинские корабли вошли в территориальные воды России. Пограничники были вынуждены применить оружие, так как украинцы не реагировали на требования о немедленной остановке.

Офицер и двое моряков ВМС Украины получили легкие ранения. В результате тарана буксир «Яны Капу» получил повреждения основного двигателя, обшивки и леерных ограждений.

По данным информированного источника «Интерфакса», в сопровождении российских пограничников корабли добрались своим ходом. По информации «Керчь.ФМ», «Яны Капу» и «Бердянск» доставили на буксире, а «Никополь» дошел своим ходом.

В настоящее время пострадавшие украинские военнослужащие находятся в больнице. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».