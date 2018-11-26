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Siemens возместит судебные расходы по делу о поставке турбин в Крым

19:03 26.11.2018
Фото с сайта siemens.com
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Арбитражный суд города Москвы постановил взыскать с российской «дочки» Siemens судебных расходов на сумму $80400.

Средства направлены на покрытие расходов за юруслуги, которые понесла компания ВО «Технопромэкспорт» в рамках разбирательства по иску ООО «Сименс технологии газовых турбин» о поставке турбин на крымский полуостров.

Представитель входящей в «Ростех» компании в суде пояснил, что размер расходов обусловлен почасовой стоимостью услуг адвокатского бюро. В «дочке» Siemens расходы посчитали завышенными и заявили, что разумной суммой будет 200.000 руб. (дело № А40-171207/2017).

Спор разгорелся вокруг четырех газовых турбин, которые должны были поставить в Тамань в Краснодарском крае. Две из них якобы перевезли в Крым против воли продавца, и компания потребовала вернуть оборудование обратно.

В Siemens тогда подчеркнули, что не допустят «незаконного использования» турбин на полуострове, и в судебном порядке попытались добиться этого, сообщает «Право.ру».

АСГМ отказал компании в удовлетворении иска. Как отметил суд, исполнение российской дочкой Siemens на территории России ограничений и запретов Евросоюза «напрямую противоречит основам правопорядка РФ и наносит ущерб суверенитету государства».

Такую же позицию занял и 9-й ААС, который оставил жалобу компании без удовлетворения, а решение первой инстанции – без изменения. В октябре 2018 года Верховный суд согласился с выводами нижестоящих судов.

В январе 2018 года власти США расширили санкционный список против российских компаний. В него добавили причастных к поставке газовых турбин Siemens в Крыму организации - «Силовые машины» и «Технопромэкспорт».

Темы: Крым, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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26.11.2018, 23:51
Гость: Аналитик

Было у отца три сына. два умных а третий Алёшенька который верил в качество китайских товаров.
26.11.2018, 22:48
Гость: Алексей

Пора уже посылать Сименс на х..р, помимо них уже есть китайские фирмы, которые делают и поезда, и многое другое, кое что и в России производится, силовые машины в Питере, когда Сименс будет оставаться без заказов, тогда начнётся другая песня.
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