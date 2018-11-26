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В Смоленске задержали высокопоставленного сотрудника УФСИН

15:36 26.11.2018
Служебные авто
Служебные автомобили СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев
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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела кадров УФСИН России по Смоленской области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела кадров УФСИН России по Смоленской области.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК («Посредничество во взяточничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере»)», - сообщается на сайте следственного управления СКР по Смоленской области.

По версии следствия, чиновник требовал от жителя Смоленска взятку в 350 000 руб. за поступление в ведомственный вуз. Деньги он должен был передать другим сотрудникам управления.

Чиновника задержали при передаче второй части денег в размере 160 000 руб., сейчас он находится под стражей.  Денежные средства изъяты.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По ходатайству следствия в отношении сотрудника УФСИН судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Темы: Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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26.11.2018, 19:14
Гость: Мыло

Тут преступление серьёзное! За него и посадить могут. Вот если бы он взял или украл миллиард, то отделался бы домашним арестом. Картины бы писал, песни пел ... как Васильева. А то бы ещё и повышение получил, как Сердюков)))
26.11.2018, 16:16
Гость: Питон

Для поступления в престижные российские ВУЗы высоких баллов по ЕГЭ уже не достаточно чтобы стать студентом нужно ЕГЭ + взятка.
26.11.2018, 16:12
Гость: Шило

Так за мелкие преступления сейчас сажать не будут! Старший сказал.
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