В Смоленске задержали высокопоставленного сотрудника УФСИН

15:36

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела кадров УФСИН России по Смоленской области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела кадров УФСИН России по Смоленской области.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК («Посредничество во взяточничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере»)», - сообщается на сайте следственного управления СКР по Смоленской области.

По версии следствия, чиновник требовал от жителя Смоленска взятку в 350 000 руб. за поступление в ведомственный вуз. Деньги он должен был передать другим сотрудникам управления.

Чиновника задержали при передаче второй части денег в размере 160 000 руб., сейчас он находится под стражей. Денежные средства изъяты.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По ходатайству следствия в отношении сотрудника УФСИН судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.