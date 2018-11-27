«Не 37-й год». Раньше за присвоение и растрату - в ГУЛАГ, теперь откупился - и в Лондон?

Многих удивило заявление 23-летнего коммуниста, а новые поблажки казнокрадам в России – практически никого



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23-летний член фракции КПРФ в гордуме Екатеринбурга Андрей Пирожков в интервью The Village назвал ГУЛАГ "хорошей вещью", местные СМИ подхватили эту фразу, чуть ли не приравняв ее к антисоциальным перлам последнего времени, и вывели тенденцию – "чиновники разговорились". Но "государство вас не просило рожать", сказанное уральской чиновницей во время встречи с молодежью, и теоретические рассуждения о коммунизме и социализме (The Village поговорил с пятью молодыми уральскими коммунистами о многом другом) – все-таки вещи не одного порядка.

Полная цитата Пирожкова, которую назвали "оправданием" репрессивной системы:

"ГУЛАГ – хорошая вещь, на самом деле. Раньше людей отправляли под надзор работать на благо общества – от них хотя бы была польза. Сейчас заключенные – насильники и убийцы – чифирят и больше ничего не делают, а мы тратим на их содержание свои деньги.

Есть интересное сравнение: кормящей матери выделяется субсидия — меньше 500 рублей в месяц, в зависимости от региона, содержание одного заключенного в российской колонии обходится государству в сумму около 60 тысяч рублей в год. Было бы логично, если бы этот заключенный хотя бы делал что-то для страны, которой он и так должен, потому что провинился перед обществом".

Травля заставила политика написать в социальной сети пост, объясняющий его позицию.

Удивительно то, что именно эта часть интервью привлекла внимание, хотя для уха современного жителя либерального мегаполиса, коим является Екатеринбург, было сказано очень много других "режущих" слов в адрес нынешней власти, например, не менее "скандальное" предложение назвать в городе аэропорт именем Сталина.

Примечательны были и рассуждения молодого коммуниста о том, что якобы в советские годы только и делали, что жгли церкви:

"Жгли, было дело, но я вот в этом году во Владимире был - знаете, там очень много старинных соборов: Дмитриевский, Успенский - что-то их не сожгли. Досталось только тем, кто протестовал - кто пытался присоединиться к государству и говорил, что вся власть от Бога, поэтому ее нужно финансово обеспечивать. Коммунисты этого не хотели".

Почему именно фраза про трудовые лагеря так сильно взбудоражила общественность?

С одной стороны, клишированная тема о сталинских репрессиях всегда вызывает бурные обсуждения. С другой, антисоциальные реформы нового времени и те самые "золотые перлы" в стиле медеведевского "денег нет, но вы держитесь" вызывают обострение общественной реакции на воспоминания о сталинской системе, которая, при всех своих издержках, все же до сих пор ассоциируется у народа с порядком и жестокими антикоррупционными действенными методами.

И если раньше акцент был на слове "жестокими", то теперь на "действенными" – пользователи в Сети пишут, что когда был ГУЛАГ, был и страх туда попасть, сегодня же преступники, "наворовавшие денег", спокойно могут уехать за границу - коррупционеры откупаются, политики, пойманные за руку, как максимум меняют свой государственный пост не на "койко-место", а на "рыбное" место в госкоропорациях.

При всех претензиях к власти, назвать ее жестокой в отношении экономических преступников нельзя (вспомнить хотя бы амнистированного Анатолия Сердюкова, как говорил тогда президент РФ, "у нас ведь не 1937 год").

Подтверждение этому пришло буквально на днях, президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, предусматривающий расширение списка преступлений, по которым уголовные дела могут быть прекращены после возмещения нанесенного ущерба.

Федеральный закон подразумевает послабления, в том числе, по таким статьям, как присвоение или растрата, а также злоупотребление доверием или обман. В комментариях к новости пользователи пишут (орфография и пунктуация сохранены):

"Куда уж далее? Кидала-строитель замутил построить микрорайон, собрал с доверчивого населения бабло, кинул их и переселился в Англию или Израиль! Кидала-банкир- замутил "банк", собрал средства, тут же "обанкротился" и выехал на ПМЖ в Англию или Израиль!... В этом плане очень полезны действия И. В. Сталина и КИТАЯ с публичными казнями воров-чиновников!"

Депутат Госдумы шестого созыва, доктор исторических наук Вячеслав Тетекин согласен с екатеринбургским парламентарием – действительно, сама концепция рабочих лагерей – созидательна в плане возможности работы для заключенных, но что гораздо важнее - ГУЛАГ был символом ответственности, все понимали, что за преступление будет неминуемое и справедливое наказание, а не смягченная схема "заплати и живи спокойно".

Об этом эксперт рассказал в беседе с Накануне.RU:

– Дело в том, что перечеркнуть все колоссальные исторические завоевания сталинской эпохи невозможно, но для этого был изобретен очень подлый предлог, который помогал бы перечеркнуть все – даже индустриализацию, ведь мы до сих пор живем фактически наследием этой сталинской эпохи, когда была создана могучая система производства, науки, образования. Но вот в либеральном фланге нашли некое темное пятно в истории.

Это общеизвестное мнение, и коммунистическая партия давно признала, что чистки и репрессии конца 30-х годов во многих случаях были неоправданны в определенной мере, но и оправданно осужденных тоже хватало – было больше, чем достаточно. Ведь не всех реабилитировали даже в 90-х годах, когда оправдать хотели буквально поголовно. Однако выяснилось, что большинство все же было осуждено за конкретные уголовные или государственные преступления.

Тем не менее, тема 1937 года и ГУЛАГа самым интенсивным образом используется, чтобы показать, что вся великая эпоха, которая обеспечила нам победу в войне, сводится к репрессиям. Нам вдалбливают: эпоха Сталина – это сплошные репрессии, сплошной ГУЛАГ, способ манипулирования общественным мнением.

Что касается трудовых лагерей, то есть использования труда заключенных, то я, будучи депутатом Государственной думы и имея возможность беспрепятственно посещать места заключения, обнаружил, что одной из самых крупных проблем для учреждений является невозможность использования труда заключенных.

Люди маются в этих бараках от безделья. Вот когда у них есть работа – можно говорить о перевоспитании, а не о каре. Трудовая, созидательная часть ГУЛАГа не оценена в полной мере.

Людям давали право на работу, причем часто и по квалификации, это был созидательный труд – шла активнейшая стройка, знаменитые "шарашки", которые были частью ГУЛАГа – там создавались образцы военной техники, которые сокрушили гитлеровскую военную машину. А это было бы невозможно, если бы у них не было трудового порыва и возможности продолжать работу, даже отбывая срок.

При этом, надо понимать, что сейчас число заключенных в Российской Федерации больше, чем было во всем Советском Союзе.

За присвоение и растрату, злоупотребление доверием и обман раньше направлялись отрабатывать долг обществу, а теперь заплатил – и все? Путин внес закон о смягчении наказаний – уголовные дела могут быть прекращены после возмещения нанесенного ущерба. Заплатил и продолжай обманывать.

Самое главное сейчас – человек чувствует безнаказанность, да, он вернул деньги, да, он извинился, но подождите – он обязан был в любом случае это сделать. То есть он не понес никакого наказания за свое противозаконное и антиобщественное деяние.

Из-за таких законов падает уровень социальной ответственности общества в целом. Украл, растратил, обманул – ну, и что? "Посмотрите наверх – все воруют миллиардами, почему бы мне не украсть?"

А дело-то в том, что рыба гниет с головы, получается – власть дает сигнал: "мы воруем и вам воровать даем", ну, приехали, что называется.

О каком целостном обществе, о каком правовом государстве можно говорить, если верхи, понимая масштабы критики в их адрес, говорят – "ладно, мы высокопоставленных трогать не будем, но и мелких воришек тоже трогать не будем". Вы понимаете, насколько это противоестественный порядок вещей?

Тенденция ослаблять наказания по коммерческим преступлениям пагубна. В советское время было явное сознание ответственности и неотвратимости наказания. И ответственность должностных лиц, тем более в правоохранительных органах, была очень жесткой, никакого беспредела не допускалось, преследовали тех, кто нарушал установленный порядок.

А сейчас коррупция в самой системе – о чем говорить, если бывший начальник всей Федеральной службы исполнения наказаний получил 9 лет за взятки? Более вопиющего примера тотальной коррупции правоохранительной системы придумать невозможно.

С Сердюковым тоже вопиющий случай – этот человек в сталинские времена минимум 15 лет лагерей бы получил и отсидел бы без всякого условно-досрочного, а он в итоге назначен одним из руководителей крупнейшей госкоропорации "Ростех".

Можно сказать, что из одной крайности мы уходим в другую, только сегодняшняя крайность ведет к полному разрушению и деградации государства, чего не было в 1937 году.

Сейчас в лагеря попадают за мелкие преступления – украл продуктов покушать, кусок мяса, который не можешь себе позволить – в тюрьму. Украл сто миллионов долларов – давай в парламент. А либералы продолжают дуть в свою дуду о том, что самое страшное – это то, что в начале прошлого века было – ГУЛАГ.