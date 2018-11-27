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События в Керченском проливе координировали сотрудники СБУ, заявили в ФСБ

06:59 27.11.2018
украинские корабли в Азовском море
Фото с сайта zik.ua
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ФСБ России заявляет, что украинские военные корабли в воскресенье вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, координировали провокацию два сотрудника СБУ, находившихся на украинских судах, пишет "Интерфакс".

"Украинские военные корабли вошли в территориальные воды РФ по прямому указанию киевских властей", - рассказали в ЦОС ФСБ России.

Там отметили, что "координацию провокации осуществляли два сотрудника СБУ, которые находились непосредственно на украинских судах".

В ЦОС ФСБ заявили, что "украинские военные корабли осуществили вторжение в территориальные воды России, которые были таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией".

ФСБ РФ также распространила видео допроса украинского капитана с признанием провокационности действий кораблей Украины в Керченском проливе.

Украинские военные моряки, задержанные во время инцидента в Керченском проливе, осознавали, что совершают провокацию. Об этом свидетельствует допрос командира дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины (войсковая часть А-1728), капитана 3 ранга Владимира Лесового.

"Осознавал, что действия группировки ВМС Украины в Керченском проливе носят провокационный характер", - заявил на допросе Лесовой.

Он подтвердил, что на борту корабля, на котором он находился в момент инцидента, было боевое оружие и боекомплекты. "На момент перехода на борту находилось стрелковое оружие и пулеметы ДШК (тяжелые станковые пулеметы - ИФ) с боекомплектами", - сказал он.

Задержанный подтвердил, что украинские моряки сознательно игнорировали запросы российских пограничников, передаваемые по радиосвязи. "Запросы по установке УКВ-радиосвязи игнорировал сознательно", - сказал он.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения.

ФСБ предупреждала экипаж украинского судна "Бердянск", что в случае невыполнения требований об остановке против него будет применено оружие, экипаж эти требования проигнорировал.

"В 20.50 пскр "Изумруд" предупредил БАК "Бердянск", что в случае невыполнения требований об остановки по нему будет применено оружие на поражение (в соответствии с п. 24, 25 постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 80 "Об утверждении Правил применения оружия и боевой техники при охране государственной границы Российской Федерации, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации"). БАК "Бердянск" требования об остановке проигнорировал",- сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, около 20:55 катер "Изумруд" в координатах в территориальном море применил оружие на поражение по кораблю "Бердянск".

"В 20.58 БАК "Бердянск" лег в дрейф, на связь вышел командир катера, сообщил о раненых на борту, запросил помощи. В 21.06 пскр "Изумруд" задержал БАК "Бердянск", снял с него 7 членов экипажа, из них 3 раненых, которым оказана первая медицинская помощь, для спасения катера ВМС Украины выполнены первичные мероприятия по борьбе за живучесть", - добавили в ЦОС.

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что утром 25 ноября три судна ВМС Украина "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли государственную границу РФ и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации". Вечером того же дня украинские корабли "осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ".

"На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование", - отметили в ЦОС ФСБ.

"С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие", - заявили в ЦОС ФСБ, добавив, что все три судна ВМС Украины были задержаны "в территориальных водах РФ в Черном море", а "по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело".

К утру понедельника движение гражданских судов в Керченском проливе, которое Россия приостановила в воскресенье днем в целях безопасности, было возобновлено.

Темы: Азовское море, Отношения России и Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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27.11.2018, 14:06
Гость: не,

носы у катеров отпилить и забабахать ростральную колонну на берегу КЕКа, на память военно-морскому флоту Украины. Остальное можно в металлолом.
27.11.2018, 13:20
Гость: gvozd

Украинские военные корабли вошли в территориальные воды РФ по прямому указанию киевских властей
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фсб жжет.. гы гы гы
для установления этого факта нужна мощная государственная спецслужба.
задержали нарушителей границы - молодцы.
я бы потопил.
потому как это вторжение с оружием в руках - осознанное и целенаправленное.. а не потерялись в тумане, извините заплутали.
напомню, турки сбили бомбер вкс за Якобы пересечение границы турции на 2 минуты во время боевого задания против террористов (что автоматом ставит турцию на одну сторону с игил) - то есть никто не ставил перед собой цель вторжения в турцию и американски марионетки осознавали последствия..
а тут такая доброта к тем кто осознанно каждый день убивает Русских украины за то что они русские - я бы НЕ проявил такой доброты.
бандеровцев на зону, катера конфисковать.
27.11.2018, 12:48
Гость: иван з.

Это ещё ерунда! У них на три корабля 13 адмиралов.
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