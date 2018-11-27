Россия снизила уровень помощи другим государствам

14:08

Более чем на 64 миллиона долларов уменьшился размер помощи, которую оказала Россия другим странам. В 2017 году страна сократила отчисления на 5%, по сравнению с показателями 2016-го. Такие данные привели специалисты РАНХиГС и Иститута Гайдара в ноябрьском мониторинге экономической ситуации.

Сумма официальной помощи развитию в 2017 году, выделенная Россией, составила в 1,19 миллиарда долларов. В настоящее время во всем мире заметен тренд на сокращение подобных расходов. По своему совокупному объему ОПР потеряла 0,6% и равняется 146,6 миллиарда в американской валюте.

На помощь другим государствам российские власти третий год подряд выделяют свыше миллиарда долларов. Размер отчислений не превышает 0,08% валового национального дохода.

В основном указанные расходы страны касаются списания долговых обязательств развивающихся стран. В общем итоге Россия оказала поддержку подобного плана на 424,94 миллиона долларов, что составляет 35,6% от всего объема ОПР.

Механизм кредитования активно применяют и в качестве поддерживающих мер. Сюда можно отнести кредит, выданный Белоруссии: сосед РФ получил 700 миллионов долларов на срок в 10 лет.

Расходы на гуманитарную помощь в 2017 году составили 23,3 миллиона долларов, что более чем в два раза выше суммы за 2016 год. Большая часть средств была выделена на поддержку Сирии. На страну пришлось 84% всего объема, или 19,6 миллиона долларов.