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Россия снизила уровень помощи другим государствам

14:08 27.11.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Более чем на 64 миллиона долларов уменьшился размер помощи, которую оказала Россия другим странам. В 2017 году страна сократила отчисления на 5%, по сравнению с показателями 2016-го. Такие данные привели специалисты РАНХиГС и Иститута Гайдара в ноябрьском мониторинге экономической ситуации.

Сумма официальной помощи развитию в 2017 году, выделенная Россией, составила в 1,19 миллиарда долларов. В настоящее время во всем мире заметен тренд на сокращение подобных расходов. По своему совокупному объему ОПР потеряла 0,6% и равняется 146,6 миллиарда в американской валюте.

На помощь другим государствам российские власти третий год подряд выделяют свыше миллиарда долларов. Размер отчислений не превышает 0,08% валового национального дохода.

В основном указанные расходы страны касаются списания долговых обязательств развивающихся стран. В общем итоге Россия оказала поддержку подобного плана на 424,94 миллиона долларов, что составляет 35,6% от всего объема ОПР.

Механизм кредитования активно применяют и в качестве поддерживающих мер. Сюда можно отнести кредит, выданный Белоруссии: сосед РФ получил 700 миллионов долларов на срок в 10 лет.

Расходы на гуманитарную помощь в 2017 году составили 23,3 миллиона долларов, что более чем в два раза выше суммы за 2016 год. Большая часть средств была выделена на поддержку Сирии. На страну пришлось 84% всего объема, или 19,6 миллиона долларов.

Темы: Россия, Международные отношения
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Комментарии читателей
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27.11.2018, 17:49
Гость: Продрал бы зенки: в Эрэфии собственных нищих уйма!

Своих доходяг неуёмно доить,
Чтобы иноземным подарки дарить???..
Кремль в здравом уме? Он не дурью ли мается,
Когда чертовщиной такой занимается?
27.11.2018, 17:37
Гость: Виннипух

Перескажу старый анекдот: "Почему нет жизни на луне? Если бы была жизнь мы бы туда помогали".
27.11.2018, 16:39
Гость: О. Генри

— Ты не поверишь, Боб, — вздохнул он, — как мне жаль, что твоя гнедая сломала ногу.
...Боливар не выдержит двоих.
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