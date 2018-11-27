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Россияне скинулись на квартиру для старушки, взявшей кредит на дрова

21:38 27.11.2018
Стоп-кадр из видео в YouTube

Почти три тысячи неравнодушных зрителей ютьюб-канала помогли Валентине Вячеславовой из деревни Стризнево Вологодской области купить квартиру.

Пенсионерка собирала в лесу валежник и, чтобы не замерзнуть зимой, взяла кредит на дрова. Погасить задолженность не смогла, поэтому она осталась на зиму с долгами и без отопления.

Автор YouTube-канала "Abracadabra.tv" Александр 7 ноября показал сюжет о пенсионерке Валентине Александровне, которая вынуждена собирать в лесу валежник, так как ее пенсии на дрова просто не хватает.

Он и покрыл расходы за счет пожертвований и собственных средств, собрав в итоге почти 600 тысяч рублей, пишет RuPosters. 

Александр приехал в деревню Стризнево и купил для Валентины Александровны однокомнатную квартиру со всеми удобствами в многоквартирном доме. Блогер опубликовал ролик, на котором женщина заходит в свой новый дом. "Никто для меня не делал такого. Спасибо вам большое!" - сказала она и заплакала.

Темы: Положение пенсионеров в России
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Комментарии читателей
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28.11.2018, 07:39
Гость: интересно,

а ты СКИДЫВАЛСЯ??
28.11.2018, 07:34
Гость: Ну, понятно

Ну, с воровской властью всё понятно. Но почему она жила в этой халупе? Почему она не жила в благоустроенной квартире, которые в СССР всем раздавались бесплатно? Получается, она и в СССР жила в такой же халупе и была такой же бедной? И тогдашняя советская власть точно так же клала на неё, как и нынешняя воровская? Только сейчас народ скинулся и купил, а тогда всем на неё было положить.
28.11.2018, 06:27
Гость: АгентСмит

А Брилев скидывался?
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