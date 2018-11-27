Россияне скинулись на квартиру для старушки, взявшей кредит на дрова

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Почти три тысячи неравнодушных зрителей ютьюб-канала помогли Валентине Вячеславовой из деревни Стризнево Вологодской области купить квартиру.

Пенсионерка собирала в лесу валежник и, чтобы не замерзнуть зимой, взяла кредит на дрова. Погасить задолженность не смогла, поэтому она осталась на зиму с долгами и без отопления.

Автор YouTube-канала "Abracadabra.tv" Александр 7 ноября показал сюжет о пенсионерке Валентине Александровне, которая вынуждена собирать в лесу валежник, так как ее пенсии на дрова просто не хватает.

Он и покрыл расходы за счет пожертвований и собственных средств, собрав в итоге почти 600 тысяч рублей, пишет RuPosters.

Александр приехал в деревню Стризнево и купил для Валентины Александровны однокомнатную квартиру со всеми удобствами в многоквартирном доме. Блогер опубликовал ролик, на котором женщина заходит в свой новый дом. "Никто для меня не делал такого. Спасибо вам большое!" - сказала она и заплакала.