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«Я пока никуда не собираюсь». Путин о России после своего ухода

16:07 28.11.2018
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не собирается оставлять пост главы государства. Об этом он сказал на форуме «Россия зовет», передает ТАСС.

Один из участников форума спросил главу государства, как будет выглядеть страна на следующий день, «после того как господин Путин покинет политическую сцену».

«Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь», — сказал российский лидер под смех аудитории.

При этом Путин отметил, что Россия уже сегодня чувствует себя уверенно и самодостаточно, но при этом открыта к сотрудничеству со всеми партнерами, включая США.

«Надеюсь, что осознание этого придет [к зарубежным партнерам] и необходимость решения общих задач и проблем будет побуждать нас к совместной эффективной работе», — заключил Путин.

Ранее российский лидер также призвал США отказаться от политики односторонних санкций и начать искать точки соприкосновения. Владимир Путин надеется поговорить об этом с главой США Дональдом Трампом на саммите G20 в Аргентине.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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28.11.2018, 17:57
Гость: Путин даден

России Богом на веки вечные во веки веков.Аминь.
Если не Путин,то кто?
28.11.2018, 17:55
Гость: М. Жванецкий - «Что случилось на вашем участке?»

— Пока я начальник, я спрашиваю!
— Почему «пока»? Что значит «пока»? Почему «пока»? Вас могут снять? Что значит «пока»? Что, есть слухи? [Вы так хорошо работаете, мы так к вам привыкли… Почему «пока»?]
28.11.2018, 17:46
Гость: LexaP

Вова, а сам то ты осознаёшь в какую .опу погружается Россия?
Скоро уже официально можно будет назвать общественный строй каким-нибудь неофеодализмом...
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