Мосгорсуд утвердил приговор Шакро Молодому

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Стоп-кадр из видео в YouTube

Московский городской суд не стал пересматривать приговор Захарию Калашову (Шакро Молодой) по делу о вымогательстве. В марте Никулинский райсуд Москвы приговорил его к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы.

«Приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения», – приводит РИА Новости решение судей. Во время оглашения решения Калашов демонстративно разгадывал кроссворд.

Шакро Молодого обвиняли в вымогательстве взятки у владельца московского ресторана Elements на Родчельской улице в Москве. Конфликт закончился перестрелкой, в которой погибли два человека.

Суд первой инстанции в марте пришел к выводу, что Калашов и другие участники преступной группы представляли собой сплоченное сообщество, основанное на жесткой иерархии и криминальных представлениях о жизни, сообщает «Право.ру».

Эта история дала старт множеству уголовных дел, фигурантами которых в числе прочих являются бывшие высокопоставленные сотрудники Следственного комитета.

После возбуждения дела Калашов предпринял попытку повлиять на его закрытие, передав взятку высокопоставленным сотрудникам СКР, – Михаилу Максименко, Александру Ламонову и Денису Никандрову.