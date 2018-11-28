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Мосгорсуд утвердил приговор Шакро Молодому

18:47 28.11.2018
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Московский городской суд не стал пересматривать приговор Захарию Калашову (Шакро Молодой) по делу о вымогательстве. В марте Никулинский райсуд Москвы приговорил его к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы.

«Приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения», – приводит РИА Новости решение судей. Во время оглашения решения Калашов демонстративно разгадывал кроссворд.

Шакро Молодого обвиняли в вымогательстве взятки у владельца московского ресторана Elements на Родчельской улице в Москве. Конфликт закончился перестрелкой, в которой погибли два человека.

Суд первой инстанции в марте пришел к выводу, что Калашов и другие участники преступной группы представляли собой сплоченное сообщество, основанное на жесткой иерархии и криминальных представлениях о жизни, сообщает «Право.ру».

Эта история дала старт множеству уголовных дел, фигурантами которых в числе прочих являются бывшие высокопоставленные сотрудники Следственного комитета.

После возбуждения дела Калашов предпринял попытку повлиять на его закрытие, передав взятку высокопоставленным сотрудникам СКР, – Михаилу Максименко, Александру Ламонову и Денису Никандрову.

Темы: Резонансные судебные процессы в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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29.11.2018, 02:04
Гость: Юля

Теперь ему придется жрать крабов и принимать девочек в тюремном санатории.... А всех российских судей пора отправлять пилить лес в Магадан, все до одного они жулики и вымогатели!
29.11.2018, 01:19
Гость: Генеральный прокурор РФ

Московский суд самый гуманный и справедливый решил и постановил Шакро Молодой будет отбывать наказание на Канарах в 5 звездочном отеле и за неудобства ему будет выплачена компенсация по лимону за каждый год. Решение окончательное и обжалованию не подлежит, ничего без меня сделать не могут бараны. Ждем свежие фотки из "зоны" шашлык, икра, коньяк, травка и девочки.
29.11.2018, 00:04
Гость: ни колай

еще крабоедов добавили
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