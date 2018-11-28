В России создано Всероссийское казачье войско

13:55

Единое казачье войско создали в России. Его учредили на Большом казачьем круге, который прошел 27 ноября в Москве в Храме Христа Спасителя.

Фото: Администрация Краснодарского края

В нем приняли участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Совета при президенте РФ по делам казачества Александр Беглов, заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, начальник Управления президента РФ по внутренней политике, ответственный секретарь Совета при президенте РФ по делам казачества Андрей Ярин, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщает издание "Живая Кубань".

По словам руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, это знаковое событие для всего российского казачества. Он добавил, что при объединении всех реестровых казачьих обществ Всероссийское казачье войско будет насчитывать около 200 тысяч человек.

Как рассказал председатель Совета войсковых атаманов реестровых казачьих войск, атаман ККВ Николай Долуда, штаб Всероссийского казачьего общества будет состоять из 43 человек. Наказного атамана назначат указом президента России сроком на шесть лет.

Устав организации после его согласования в правовом управлении администрации президента будет представлен на утверждение президенту РФ, затем направится в Минюст России для регистрации. После этого глава государства назначит атамана.