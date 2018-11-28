В Москве более четырех тысяч человек эвакуировали из 10 торговых центров

12:53

Более четырех тысяч человек эвакуировали из 10 торговых центров в Москве после анонимных сообщений о минировании, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Эвакуированы торговые центры «Капитолий», «Европейский», «Город», «Мегаполис», «Цветной», «Горбушкин двор», «Звездочка», «Атриум», рассказал источник. Он не уточнил названия еще двух торговых центров, при этом ранее агентство сообщало об эвакуации ТЦ «Вива». ТАСС также сообщает об эвакуации из ТЦ «Хорошо».

РИА Новости уточняет, что эвакуированы 12 торговых центров и Киевский вокзал.

Телеграм-канал Mash сообщил, что сообщения о якобы заложенных бомбах в ТЦ поступили в экстренные службы в течение двух минут.

Здания торговых центров оцеплены, территорию проверяют полицейские и кинологи.

В сентябре-декабре 2017 года в России прошли массовые эвакуации торговых центров, кинотеатров, объектов инфраструктуры, учебных заведений и административных зданий из-за анонимных звонков. В МВД РФ говорили, что массовые звонки с угрозами терактов поступали из лагерей сирийских боевиков.