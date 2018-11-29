Следователь по особо важным делам пытался убить зампрокурора

22:26

В здании прокуратуры города Электросталь полицейский напал с ножом на зампрокурора. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Московской области.

Инцидент произошел 28 ноября. Против полицейского возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование».

По информации «МК», следователь УМВД Электростали 30-летний лейтенант юстиции Сергей Федутинов пронес с собой в здание прокуратуры полиэтиленовый пакет, где кроме ножа и металлического шара, лежало нижнее белье - носки, майка, трусы.

Федутинов прошел в кабинет, который занимает зампрокурора, советник юстиции 37-летний Андрей Иванкин, уроженец Бронниц и, как указано на его личной страничке, выпускник пограничного института ФСБ. В кабинете, кроме Иванкина, находился помощник. Полицейский попросил помощника выйти, так как у него должен был состояться важный разговор с зампрокурора. Помощник выполнил просьбу.

Как только дверь закрылась, Федутинов попытался защелкнуть замок, но он не работал.

По пути от двери до стола Иванкина следователь достал массивный шар и бросил его, целясь в голову прокурорскому работнику. Тот смог увернуться. Затем Федутинов достал нож и ринулся на противника.

Зампрокурора по комплекции был массивнее следователя, поэтому обезоружил нападавшего, а подоспевшие из соседних кабинетов коллеги скрутили дебошира и сдали на руки прибывшим по нажатию экстренной кнопки полицейским.

Отмечается, что коллеги характеризуют Федутинова как уравновешенного следователя. А вот его соседи другого мнения - в доме семья следователя не на очень хорошем счету. Так, сестра полицейского, как говорят жильцы, отличается вздорным характером. Сам Сергей не так давно женился, воспитывает ребенка. Мать Федутинова - местный адвокат, взяла на себя защиту сына.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Они также попросят суд избрать подозреваемому меру пресечения.

Начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова, со своей стороны, сообщила, что нападавший работает в следственном отделе УМВД. Он смог ранить сотрудника прокуратуры.