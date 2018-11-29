]]> ]]>
Главная В России Новости

СК назвал главные причины подростковых суицидов

12:16 29.11.2018
Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев
Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

Самоубийства и попытки суицида несовершеннолетних связаны с целым комплексом обстоятельств, куда входят среда общения и взаимоотношения в семье. Об этом «Известиям» рассказал старший помощник председателя Следственного комитета РФ, генерал юстиции Игорь Комиссаров.

По его словам, интернет сам по себе вовсе не является причиной деструктивного поведения подростков.

«Ни в одном случае нет определяющего влияния только интернета на последующие действия несовершеннолетних. Никогда те или иные группы, содержащие деструктивный контент, не становились главной причиной детских суицидов. И не только суицидов, но и основной причиной опасного поведения», — сказал Комиссаров.

Как отметил представитель СК, чаще всего подросток решает убить себя под воздействием одновременно нескольких факторов и в условиях отсутствия понимания и поддержки со стороны окружающих. Так, к самоубийству ребенка могут подтолкнуть проблемы в семье, в школе, ориентированной на показатели ЕГЭ, употребление наркотиков, сложные отношения со сверстниками и безответная любовь.

«А сам интернет никогда не играл в этом главную роль. Это только средство коммуникации. Не надо демонизировать его влияние», — подчеркнул Комиссаров.

При этом старший помощник главы СК добавил, что суициды подростков в основном носят демонстративный характер. По его словам, таким образом ребенок хочет привлечь внимание близких и окружающих к себе и своим проблемам.

Темы: Россия, Самоубийства и попытки суицида, Следственный комитет России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.11.2018, 22:16
Гость: Евгению В.

Идеология ни при чем. В конце-концов идеология - обман, наркотик. Человек стал человеком без идеологии.

А вот про видение будущего Вы правы. Мы все чувствуем, что то общество, которое формируется, с будущим несовместимо.

И наличие Мечты - не обязательное условие жизни, скорее наоборот. Несбывшиеся мечты ведут к разочарованию. Как-то читал, что несколько тысяч лет назад где-то на территории центральной России было озеро, посреди - остров, соединенный с берегом плавучей гатью. Костер на озере горел непрерывно 500 лет. Не думаю, чтобы эти наши предки увлекались мечтой. Зато они жили одной жизнью с окружающей природой, с окружающим миром.
29.11.2018, 22:12
Гость: старый солдат

СК главную причину не сказал... БЕЗ БОГА ЖИВЁМ!!! И в этом и есть зло! И только по этой причине неокрепшие души подростков обрекают себя на вечное адское пламя... Никакой просветительской и разъяснительной работы в этом направлении не ведётся... НЕТ У НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ИДЕОЛОГИИ! НИКАКОЙ!!!
Когда-то моя дочь, ещё когда была подростком, пригрозила мне что наложит на себя руки. Типа угрозы такой было... На что я сказал ей - =Хорошо, наложи на себя руки, не вопрос! Туловище твоё закопают, мы с матерью поплачем... А ЧТО БУДЕТ ПОТОМ ЛИЧНО С ТОБОЙ!??? КУДА ПОТОМ ПОПАДЁШЬ, КУДА ДЕНЕШЬСЯ ТЫ???= И этого вопроса хватило чтобы тема эта больше не поднималась НИКОГДА!
29.11.2018, 20:28
Гость: ser

причина одна - мало дают детям люлей
нынче этого не можно, и "бедные несчастные детки" думают, что им все что-то должны, а поскольку это не так, они (детки) сигают с крыш и мостов из-за всяких пустяков

одним айфон не купили, других трахаться не пустили.... драть их надо было в детстве

вспомните беспризорников гражданской и отечественной войн, никто из них не травился и не резался, хотя жизнь у них была вообще беспросветная
Все комментарии (8)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.