СК назвал главные причины подростковых суицидов

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Самоубийства и попытки суицида несовершеннолетних связаны с целым комплексом обстоятельств, куда входят среда общения и взаимоотношения в семье. Об этом «Известиям» рассказал старший помощник председателя Следственного комитета РФ, генерал юстиции Игорь Комиссаров.

По его словам, интернет сам по себе вовсе не является причиной деструктивного поведения подростков.

«Ни в одном случае нет определяющего влияния только интернета на последующие действия несовершеннолетних. Никогда те или иные группы, содержащие деструктивный контент, не становились главной причиной детских суицидов. И не только суицидов, но и основной причиной опасного поведения», — сказал Комиссаров.

Как отметил представитель СК, чаще всего подросток решает убить себя под воздействием одновременно нескольких факторов и в условиях отсутствия понимания и поддержки со стороны окружающих. Так, к самоубийству ребенка могут подтолкнуть проблемы в семье, в школе, ориентированной на показатели ЕГЭ, употребление наркотиков, сложные отношения со сверстниками и безответная любовь.

«А сам интернет никогда не играл в этом главную роль. Это только средство коммуникации. Не надо демонизировать его влияние», — подчеркнул Комиссаров.

При этом старший помощник главы СК добавил, что суициды подростков в основном носят демонстративный характер. По его словам, таким образом ребенок хочет привлечь внимание близких и окружающих к себе и своим проблемам.