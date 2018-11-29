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Путин разрешил россиянам не доказывать отсутствие долгов за ЖКХ

09:15 29.11.2018
Платежка ЖКХ
Фото с сайта Wi-Fi.ru
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Президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязанность россиян доказывать отсутствие у них долгов за жилищно-коммунальные услуги при получении субсидий и компенсаций.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Авторами законопроекта выступили депутаты фракций «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия».

Документ оговаривает наличие или отсутствие долгов по оплате услуг ЖКХ при подаче документов на предоставление субсидий и компенсаций. Теперь факт существования долга будет выявляться на основании постановления суда, при этом гражданам не надо будет предъявлять документы, которые подтверждают существование подобного решения суда. Информация о судебных актах по долгам будет браться в системе ГИС ЖКХ.

По мнению депутатов, данный законопроект «призван восстановить социальную справедливость и освободить россиян от бюрократических проволочек».

Темы: Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Законотворческая деятельность в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.11.2018, 10:09
Гость: мда

В рамках современного юриспруденческого маразма - это "достижение". Но вообще-то "презумция невиновности" не является открытием современных дней и что постоянно нарушается. Напомню что в деле ИГПР"Зов" прокурор с "судьёй" требовали чтобы обвиняемые доказывали свою невиновность.
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