Путин разрешил россиянам не доказывать отсутствие долгов за ЖКХ

09:15

Президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязанность россиян доказывать отсутствие у них долгов за жилищно-коммунальные услуги при получении субсидий и компенсаций.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Авторами законопроекта выступили депутаты фракций «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия».

Документ оговаривает наличие или отсутствие долгов по оплате услуг ЖКХ при подаче документов на предоставление субсидий и компенсаций. Теперь факт существования долга будет выявляться на основании постановления суда, при этом гражданам не надо будет предъявлять документы, которые подтверждают существование подобного решения суда. Информация о судебных актах по долгам будет браться в системе ГИС ЖКХ.

По мнению депутатов, данный законопроект «призван восстановить социальную справедливость и освободить россиян от бюрократических проволочек».