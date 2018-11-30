Минпросвещения создаст психологический портрет современного ребенка

12:30

Министерство просвещения РФ создаст психологический портрет современного ребенка, что должно помочь выстроить максимально эффективный процесс обучения и воспитания, пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра просвещения РФ Татьяну Синюгину.

Психологический портрет ребенка будет создаваться по результатам научных исследований, что будут проведены в ближайшее время.

По словам Синюгиной, в России подобные исследования на тему того, с какими потребностями, проблемами сталкивается современный ребенок, что нужно, чтобы сделать процесс образования максимально эффективным — не проводились уже длительное время.

«Поэтому одним из главных направлений следующего периода в рамках деятельности министерства будет работа с Российской академией образования по длительным лонгитюдным исследованиям, которые связаны с физиологией детского и подросткового возраста, психологическим портретом ученика и детей с ограниченными возможностями и инвалидностью», - добавила она.

Данный комплекс научных исследований в системе образования существует. Именно на основании данных исследований ранее создавались методики, методология и сопровождение педагогического процесса.

«Учитель получает в виде документа то, что он должен делать, а то, почему он должен делать именно так, говорится в результатах научных исследований и методических разработок. Обучение в вузах без этого невозможно, так как преподавание — это педагогическая наука, которая должна строиться на современных научных исследованиях», - резюмировала замминистра.