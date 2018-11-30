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Минпросвещения создаст психологический портрет современного ребенка

12:30 30.11.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Министерство просвещения РФ создаст психологический портрет современного ребенка, что должно помочь выстроить максимально эффективный процесс обучения и воспитания, пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра просвещения РФ Татьяну Синюгину.

Психологический портрет ребенка будет создаваться по результатам научных исследований, что будут проведены в ближайшее время.

По словам Синюгиной, в России подобные исследования на тему того, с какими потребностями, проблемами сталкивается современный ребенок, что нужно, чтобы сделать процесс образования максимально эффективным — не проводились уже длительное время.

«Поэтому одним из главных направлений следующего периода в рамках деятельности министерства будет работа с Российской академией образования по длительным лонгитюдным исследованиям, которые связаны с физиологией детского и подросткового возраста, психологическим портретом ученика и детей с ограниченными возможностями и инвалидностью», - добавила она.

Данный комплекс научных исследований в системе образования существует. Именно на основании данных исследований ранее создавались методики, методология и сопровождение педагогического процесса.

«Учитель получает в виде документа то, что он должен делать, а то, почему он должен делать именно так, говорится в результатах научных исследований и методических разработок. Обучение в вузах без этого невозможно, так как преподавание — это педагогическая наука, которая должна строиться на современных научных исследованиях», - резюмировала замминистра.

Темы: Исследования, Образование в России, Министерство образования и науки РФ
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Комментарии читателей
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30.11.2018, 19:59
Гость: Европеец

В России постоянно пытаются изобрести «тёплую воду» - так у нас говорят людям делающим то, что уже давно делают другие.
30.11.2018, 17:52
Гость: МЭЛС

Стандартный психологический портрет, как квинтэссенция тоталитарной демократии.
30.11.2018, 16:50
Гость: Ray Bloom

"Если тебе кажется, что вокруг тебя идиоты,то это так и есть."
Все комментарии (6)
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