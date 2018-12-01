Вагоны военного состава сошли с рельсов в Омской области

09:09

В Омской области несколько платформ с гусеничной военной техникой, следовавших в железнодорожном составе на ремонтный завод, сошли с рельсов.

В результате схода сошел 71 вагон, 50 остались на колесах, 21 вагон перевернулся.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центральный военный округ (ЦВО).

По информации ведомства, никто из личного караула не пострадал. «После проведения ремонтно-восстановительных работ платформы с техникой будут отправлены к месту назначения», - говорится в сообщении.

Грузовые вагоны сошли с пути в Называевском районе Омской области.

По предварительной информации, возможны задержки пассажирских поездов: №096 Москва - Барнаул, №055 Москва - Красноярск, №076 Москва - Нюренги, №118 Москва -Новокузнецк, №068 Москва - Абакан, №02 Москва - Владивосток, №070 Москва - Чита.