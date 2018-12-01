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Вагоны военного состава сошли с рельсов в Омской области

09:09 1.12.2018
Фото с сайта pixabay.com
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В Омской области несколько платформ с гусеничной военной техникой, следовавших в железнодорожном составе на ремонтный завод, сошли с рельсов.

В результате схода сошел 71 вагон, 50 остались на колесах, 21 вагон перевернулся.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центральный военный округ (ЦВО).

По информации ведомства, никто из личного караула не пострадал. «После проведения ремонтно-восстановительных работ платформы с техникой будут отправлены к месту назначения», - говорится в сообщении.

Грузовые вагоны сошли с пути в Называевском районе Омской области.

По предварительной информации, возможны задержки пассажирских поездов: №096 Москва - Барнаул, №055 Москва - Красноярск, №076 Москва - Нюренги, №118 Москва -Новокузнецк, №068 Москва - Абакан, №02 Москва - Владивосток, №070 Москва - Чита.

Темы: Происшествия
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Комментарии читателей
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01.12.2018, 16:36
Гость: Усё пропало

Ню, до. Усё у Рашке плохо. Вот в великих Америках полыхают калифорнии, новые орлеаны восстанавливаются в мгновения ока. Самолёты не разбиваются. А в СССР не вспыхивали поезда с сотнями погибших. Но, что точно, так, то, что ничтожества решавшие покритиковать сидели очень хорошо, и плотненько
01.12.2018, 15:52
Гость: гнус

Это "результат" отмененной Трампом "встречи" и каждый день:на небесах,на воде и суше....Такое впечатление,что все "квасят"без перерыва,от рабочих до министров?Где завтра"рванет"....?А "контролирующих"и "отвечающих",как "у сучки блох"и "зряплата"больше депутатской."Куды котимся...."?!
01.12.2018, 15:51
Гость: Иван простак

В советское время, моего отца инженера крупного инлусираотного узла вызывали на аварии. Так вот: в славное советское время еженедельно чего то куда то врезалось, что то сходило с рельс . В том числе и траспортирумая военная техника. Особенно запомнился случай: везли мет. балку в товарном поезда. Произошло экстренное торможение и сорвавшаяся балка, порвав как нитки тросы как нож в масло пропорола с десяток вагонов товарняка, поубивав людей и превратив все в кашу. Это Советский Союз , это где все по мнению нынешних комментаторов идеально было. Это когда мы ездили на ГДРовских вагонах, а сегодня все 100 % делаем сами.
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