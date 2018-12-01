Роскосмос обвинил в своих провалах рубль и Илона Маска

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Роскосмос не сумел реализовать в 2017 г. план экспорта ракетно-космической техники из-за санкций стран Запада, ослабления рубля и демпинга со стороны ракетостроительной компании Илона Маска SpaceX. Об этом говорится в годовом отчете госкорпорации.

Согласно плану, доля российского экспорта ракетно-космической техники должна была по итогам 2017 г. составить 24,5% от мирового. По факту этот показатель составил лишь 8,5% (по итогам 2016 г. — 8,8%). В качестве причины провала планов указывается выход на рынок пусковых услуг частных американских фирм с демпинговыми ценами космических запусков. Им помогает государство, указывает Роскосмос. Одной из таких компаний госкорпорация называет SpaceX с семейством ракет-носителей Falcon.

Аварийность запусков соответствует мировым показателям 2017 г., сообщает госкорпорация. «Анализ статистических данных показывает, что интегральный показатель — доля отказов средств выведения из общей совокупности пусков (нарастающим итогом) для России составляет 5,29% и в целом соответствует мировому уровню (страны ЕС — 3,1%, Китай — 4,25%, США — 5,56%)», — приводят «Ведомости» цитату из документа.

Всего госкорпорация провела в прошлом году 21 запуск, говорится в отчете. На сайте Роскосмоса сообщается только о 17 запусках.

Крупнейшей аварией в 2017 г. стал неудачный запуск в ноябре ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», спутником «Метеор-М» и 18 малыми космическими аппаратами попутной нагрузки.