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Роскосмос обвинил в своих провалах рубль и Илона Маска

20:37 1.12.2018
Федеральное космическое агентство © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Роскосмос не сумел реализовать в 2017 г. план экспорта ракетно-космической техники из-за санкций стран Запада, ослабления рубля и демпинга со стороны ракетостроительной компании Илона Маска SpaceX. Об этом говорится в годовом отчете госкорпорации.

Согласно плану, доля российского экспорта ракетно-космической техники должна была по итогам 2017 г. составить 24,5% от мирового. По факту этот показатель составил лишь 8,5% (по итогам 2016 г. — 8,8%). В качестве причины провала планов указывается выход на рынок пусковых услуг частных американских фирм с демпинговыми ценами космических запусков. Им помогает государство, указывает Роскосмос. Одной из таких компаний госкорпорация называет SpaceX с семейством ракет-носителей Falcon.

Аварийность запусков соответствует мировым показателям 2017 г., сообщает госкорпорация. «Анализ статистических данных показывает, что интегральный показатель — доля отказов средств выведения из общей совокупности пусков (нарастающим итогом) для России составляет 5,29% и в целом соответствует мировому уровню (страны ЕС — 3,1%, Китай — 4,25%, США — 5,56%)», — приводят «Ведомости» цитату из документа.

Всего госкорпорация провела в прошлом году 21 запуск, говорится в отчете. На сайте Роскосмоса сообщается только о 17 запусках.

Крупнейшей аварией в 2017 г. стал неудачный запуск в ноябре ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», спутником «Метеор-М» и 18 малыми космическими аппаратами попутной нагрузки. 

Темы: Роскосмос
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Комментарии читателей
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02.12.2018, 02:29
Гость: Ник16

"Продажное поколение комсомольцев и коммунистов брежневско-горбачевского застоя и катастройки прочно оккупировали Кремль, Думу и правительство.... "
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Они никогда не были ни комсомольцами, ни коммунистами, а только искусно маскировались под них. Инстинкт маскировки у них развит в совершенстве и используется при любом режиме.
02.12.2018, 00:42
Гость: Разум

в башке надо держать, а не в руках.
Наши запуски дотируешь (перевожу-частично оплачиваешь) ты и американцы. Кроме того, полностью оплачиваешь запуски Евросоюза и частично американские.
01.12.2018, 23:07
Гость: **

То что хоть что то летает - просто чудо... работал субчиком на ремонте цеха на одном заводе роскосмоса...как же гомерически там вору... пилят бабки..так что только с помощью божьей и летают..
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