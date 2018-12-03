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Минобороны рассекретило документы о ВОВ ко Дню неизвестного солдата

12:08 3.12.2018
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Министерство обороны ко Дню неизвестного солдата опубликовало рассекреченные документы времен Второй мировой войны.

В частности, ведомство опубликовало учетную карточку воинского захоронения советских бойцов, откуда 3 декабря 1966 года был взять прах неизвестного солдата и с воинскими почестями предали земле у Кремлевской стены. Позже там был установлен Вечный огонь.

Рассекреченные ведомством документы рассказывают о том, какие подразделения вели бои в районе населенных пунктов Крюково, Матушкино, Савелки, Большие Ржавки, где в 1974 году возвели обелиск на Кургане Славы.

Ведомство также опубликовало журнал боевых действий 354-й стрелковой дивизии, где отражены события боев под Москвой, а также рукописный приказ от 6 декабря 1941 года 1199-го стрелкового полка о переходе частей Красной армии в наступление.

День неизвестного солдата ежегодно отмечается с 2014 года 3 декабря. В этот день вспоминают российских и советских воинов, погибших в боях на территории России или за ее пределами, возлагают венки к братским захоронениям и мемориалам.

Темы: Память о Великой Отечественной войне, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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03.12.2018, 13:49
Гость: А не поспешили,

не погорячились?
03.12.2018, 13:09
Гость: Мдааа

И много там еще засекречено?
03.12.2018, 12:57
Гость: Благодарный

Порошенко отправляет войска к границе с РФ. Чем ближе к России, тем больше укровойнов перебежит через границу к нам. А остальных легче будет окружить. И задницы надрать.
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