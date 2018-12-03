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Производители попросили правительство повысить на треть цены на коньяк

10:36 3.12.2018
Коньяк
Фото с сайта pixabay.com
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Союз производителей коньяка (Союзконьяк) предложил повысить минимальную розничную цену на коньяк на 30% с нынешних 371 рубля до 493 рублей за полулитровую бутылку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обращения производителей в Минфин и правительство РФ.

В Союзконьяке поддержали предложение Минфина повысить цены на коньяк. Однако в организации считают, что стоимость должна вырасти значительнее, чем предлагает ведомство, потому что «российский коньяк — это премиальный статусный алкогольный напиток», который пьют не каждый день, а «по особым праздничным случаям».

Авторы инициативы уверены, что повышение цен позволит бороться с контрафактной продукцией, на которую приходится не менее 40% рынка.

В Минфине назвали предложения производителей экономически не обоснованными, поскольку резкое повышение минимальных цен может привести к росту потребления суррогатного алкоголя.

Министерство финансов России в октябре предложило повысить минимальную розничную цену коньяка до 388 рублей, оптовую — с 323 до 338 рублей, а отпускную цену у производителя — с 314 до 329 рублей. Новые цены должны вступить в силу в конце 2018 года.

Темы: Россия, Борьба с распространением поддельного алкоголя в России, Производство и продажа алкоголя
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Комментарии читателей
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03.12.2018, 16:23
Гость: 303

а я не понял, откуда может возникнуть контрафакт, если введена в эксплуатацию система ЕГАИС, которая и должна гарантировать отсутствие этого контрафакта? значит такая система и её заставляли использовать с другими целями
03.12.2018, 16:14
Гость: Ну-ну

"который пьют не каждый день, а по особым праздничным случаям" - пить вообще не нужно - ни по праздникам, ни по будням :) И так уже спилось пол-страны...
03.12.2018, 15:24
Гость: Провели химический сравнительный анализ

коньяков. Лучшим оказался... не поверите!! дагестанский, но купленный в фирменном заводском магазине ликеро-водки
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