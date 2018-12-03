Производители попросили правительство повысить на треть цены на коньяк

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Союз производителей коньяка (Союзконьяк) предложил повысить минимальную розничную цену на коньяк на 30% с нынешних 371 рубля до 493 рублей за полулитровую бутылку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обращения производителей в Минфин и правительство РФ.

В Союзконьяке поддержали предложение Минфина повысить цены на коньяк. Однако в организации считают, что стоимость должна вырасти значительнее, чем предлагает ведомство, потому что «российский коньяк — это премиальный статусный алкогольный напиток», который пьют не каждый день, а «по особым праздничным случаям».

Авторы инициативы уверены, что повышение цен позволит бороться с контрафактной продукцией, на которую приходится не менее 40% рынка.

В Минфине назвали предложения производителей экономически не обоснованными, поскольку резкое повышение минимальных цен может привести к росту потребления суррогатного алкоголя.

Министерство финансов России в октябре предложило повысить минимальную розничную цену коньяка до 388 рублей, оптовую — с 323 до 338 рублей, а отпускную цену у производителя — с 314 до 329 рублей. Новые цены должны вступить в силу в конце 2018 года.