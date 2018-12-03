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Алексей Гордеев поручит формировать запасы зерна для стабилизации цен

22:25 3.12.2018
Хлебокомбинат «Пролетарец» © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Вице-премьер России Алексей Гордеев поручит руководителям профильных министерств и ведомств, а также властям регионов своевременно формировать зерновые запасы для поддержания цен на социально значимые продукты и стабилизации ситуации со стоимостью хлеба. 

"Алексей Гордеев даст соответствующие указания руководителям профильных министерств и ведомств, а также региональным правительствам о необходимости своевременного формирования зерновых запасов с целью сохранения оптимальных цен на социально значимые продукты питания и стабилизации ситуации на рынке хлебопродуктов", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы заместителя председателя правительства..

Как подчеркнул зампред правительства, важнее всего обеспечить долгосрочную стабилизацию цен на так называемые социальные виды хлеба - буханку и батон, которые пользуются повышенным спросом у малоимущих граждан. Это, по его мнению, является главной задачей руководителей регионов. При этом, отмечается в сообщении, по качеству "социальный" хлеб не должен уступать продукции массового спроса.

Ранее красноярские производители "Ярхлеб" и "Дихлеб" предупредили торговые сети о повышении цен в среднем на 8-12% на весь ассортимент, писала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письма предприятий. Исполнительный директор "Дихлеба" Евгений Демидов основной причиной изменения цен назвал рост цен на зерно.

В свою очередь, Минсельхоз подчеркивал, что проводит еженедельный мониторинг рынка зерна и хлеба и считает сложившуюся ситуацию стабильной. Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев также отмечал, что на данный момент нет условий, при которых могли бы расти цены на хлеб.

Темы: Сельское хозяйство в России
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