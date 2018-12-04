Госдума приняла закон Яровой о борьбе с «колумбайн‐сообществами»

13:57

Депутаты Госдумы утвердили в третьем и окончательном чтении закон, которым устанавливаются меры противодействия сайтам, уличенным в подстрекательстве детей к суициду или преступлениям. Об этом сообщил «Интерфакс».

Инициатором проекта закона стала вице-спикер ГД РФ Ирины Яровая. По ее словам, в 2017 году правоохранительные органы завели 200 уголовных дел о вовлечении несовершеннолетних в «группы смерти» и «колумбайн-сообщества». В связи с этим было заблокировано 1,5 тысячи сайтов и несколько сотен тысяч публикаций.

«Мы, как законодатели, в данном случае даем нашим правоохранителям уже проверенный и эффективный инструмент <…> упреждения совершения преступлений», — заметила Яровая.

По ее словам, благодаря оперативному реагированию вовлечение все большего числа детей в любую преступную деятельность станет невозможным.

Принятый в ГД РФ документ дополняет перечень информации, которая запрещена к распространению среди несовершеннолетних. В него добавили сведения, побуждающие детей к угрожающим жизни и здоровью иных лиц действиям. Также список теперь пополнился склонением или иным вовлечением детей в совершение подобных поступков.

Теперь, как указано в законе, в реестр запрещенных могут внести сайт при наличии решения уполномоченного органа исполнительной власти в отношении распространяемой в интернете информации.

Кроме того, сокращаются сроки, в которые владелец должен удалить соответствующую страницу в Сети, а провайдер — ограничить доступ к сайту в случае бездействия указанного лица. Теперь это нужно делать незамедлительно, а не в течение суток.

В 2017 году в России появилась уголовная ответственность за создание так называемых «суицидальных пабликов». В Уголовный кодекс были добавлены новые статьи — о склонении к самоубийству и о вовлечении несовершеннолетних в деятельность, которая угрожает их жизни.