]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Госдума приняла закон Яровой о борьбе с «колумбайн‐сообществами»

13:57 4.12.2018
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Депутаты Госдумы утвердили в третьем и окончательном чтении закон, которым устанавливаются меры противодействия сайтам, уличенным в подстрекательстве детей к суициду или преступлениям. Об этом сообщил «Интерфакс».

Инициатором проекта закона стала вице-спикер ГД РФ Ирины Яровая. По ее словам, в 2017 году правоохранительные органы завели 200 уголовных дел о вовлечении несовершеннолетних в «группы смерти» и «колумбайн-сообщества». В связи с этим было заблокировано 1,5 тысячи сайтов и несколько сотен тысяч публикаций.

«Мы, как законодатели, в данном случае даем нашим правоохранителям уже проверенный и эффективный инструмент <…> упреждения совершения преступлений», — заметила Яровая.

По ее словам, благодаря оперативному реагированию вовлечение все большего числа детей в любую преступную деятельность станет невозможным.

Принятый в ГД РФ документ дополняет перечень информации, которая запрещена к распространению среди несовершеннолетних. В него добавили сведения, побуждающие детей к угрожающим жизни и здоровью иных лиц действиям. Также список теперь пополнился склонением или иным вовлечением детей в совершение подобных поступков.

Теперь, как указано в законе, в реестр запрещенных могут внести сайт при наличии решения уполномоченного органа исполнительной власти в отношении распространяемой в интернете информации.

Кроме того, сокращаются сроки, в которые владелец должен удалить соответствующую страницу в Сети, а провайдер — ограничить доступ к сайту в случае бездействия указанного лица. Теперь это нужно делать незамедлительно, а не в течение суток.

В 2017 году в России появилась уголовная ответственность за создание так называемых «суицидальных пабликов». В Уголовный кодекс были добавлены новые статьи — о склонении к самоубийству и о вовлечении несовершеннолетних в деятельность, которая угрожает их жизни.

Темы: Россия, Государственная Дума РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.12.2018, 23:40
Гость: Инквизитор

Наказание за невыполнение закона - смертная казнь.
04.12.2018, 17:49
Гость: Шило

Ну надули щеки, гневно обличили и пригвоздили к позорному столбу, взлохматели,не многочисленную,прогрессивную ебщественность либералистического толка......а дальше....ЗАПРЕТИЛи!!!!!???
МоЛОДЦЫ!!!!
04.12.2018, 15:14
Гость: Михаил

Безработица среди молодёжи, полное отсутствие социальных лифтов, оболванивание через умышленное деградирование образования, развал семей, а они начали с запретов. НЕ С ТОГО КОНЦА НАЧАЛИ!

Как по Козьме Пруткову - ЗРИ В КОРЕНЬ. Вот среди молодёжи от безысходности идут на такое, т.к. на себе испытывают тлетворное гнобление. И тут неважно, либералы ли или силовая группировка, они все оболванивают народ, они не патриоты, а молодёжь всё видит своими глазами и без Навального или молодёжных движений Едры, реальность она на улице и возможностях, а не в Playstation и youtube, поэтому особо идейные молодые люди решаются на месть, всем и за всё что с ними случилось, за недоступность возможностей.
Все комментарии (6)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.