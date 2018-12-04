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Роскосмос обнаружил информационную атаку на компанию

10:35 4.12.2018
Федеральное космическое агентство
Федеральное космическое агентство © KM.RU, Алексей Белкин
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Глава пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко заявил, что госкорпорация подверглась информационной атаке, направленной на то, чтобы космическую отрасль лишили средств при формировании бюджета. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Представитель госкорпорации считает, что атака связана с тем, что в космической отрасли России начали создаваться новые индустриальные холдинги. «Кому-то вовне и внутри страны очень не хочется, чтобы Россия вернула себе лидерские позиции в космосе», — сказал он.

Владимир Устименко отметил, что в обществе «планомерно пытаются сложить образ „Роскосмоса“ как самого большого должника и отрасли, „пожирающей федеральные деньги“».

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ноябре назвал госкорпорацию «Роскосмос» рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. В 2017 году Счетная палата выявила в «Роскосмосе» нарушений на 760 миллиардов рублей.

В Генпрокуратуре РФ в свою очередь заявили, что выявили не менее 17 тысяч нарушений закона, допущенных при строительстве космодрома Восточный.

Владимир Устименко заявил РИА Новости, что финансовые нарушения, обнаруженные Счетной палатой, относятся к периоду, когда «Роскосмос» еще не был госкорпорацией. По его словам, это произошло не из-за хищений денег, а неправильно оформленных документов. 

Темы: Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей, Роскосмос
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Комментарии читателей
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04.12.2018, 15:51
Гость: ага

И ОДНА ИЗ ТАКИХ АТАК БЫЛА ЗДЕСЬ, В ЭТОМ ГНОЙНИКЕ В СТАТЕЙКАХ: "Комментарии по теме: Роскосмос как конец остатков советской ..."
"Роскосмос лишится крупнейшего заказа из-за претензий ФСБ к ..."
"Роскосмос намерен построить к 2035 году базу на Луне"
"Роскосмос подтвердил потерю связи со спутником «Метеор-М"
"Роскосмос откажется от украинских систем управления ракетами"
" Кудрин назвал Роскосмос рекордсменом ..." и т.д.,и т.п. ВЫСЕРЫ.
04.12.2018, 14:51
Гость: Тт

Денег дайте, надо отбиваться.ВВП не мучай блаженных и убогих,отправь их на 10-15-20 тысяч рублей мести улицы или другие работы,чтобы не сидели на пособии и не портили статистику.
04.12.2018, 13:39
Гость: Павел__

Это юпитерианцы виноваты! Они стремятся навредить Роскосмосу, чтобы сорвать постройку рогозиным базы на Юпитере, которая вот-вот начнет строится лет через 150, где путя, к гадалке не ходи - непременно захочет провести междупланетную олимпиаду по летним видам спорта.
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