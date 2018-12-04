Роскосмос обнаружил информационную атаку на компанию

10:35

Глава пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко заявил, что госкорпорация подверглась информационной атаке, направленной на то, чтобы космическую отрасль лишили средств при формировании бюджета. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Представитель госкорпорации считает, что атака связана с тем, что в космической отрасли России начали создаваться новые индустриальные холдинги. «Кому-то вовне и внутри страны очень не хочется, чтобы Россия вернула себе лидерские позиции в космосе», — сказал он.

Владимир Устименко отметил, что в обществе «планомерно пытаются сложить образ „Роскосмоса“ как самого большого должника и отрасли, „пожирающей федеральные деньги“».

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ноябре назвал госкорпорацию «Роскосмос» рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. В 2017 году Счетная палата выявила в «Роскосмосе» нарушений на 760 миллиардов рублей.

В Генпрокуратуре РФ в свою очередь заявили, что выявили не менее 17 тысяч нарушений закона, допущенных при строительстве космодрома Восточный.

Владимир Устименко заявил РИА Новости, что финансовые нарушения, обнаруженные Счетной палатой, относятся к периоду, когда «Роскосмос» еще не был госкорпорацией. По его словам, это произошло не из-за хищений денег, а неправильно оформленных документов.