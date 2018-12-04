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Счетная палата назвала конфискацию имущества убыточной для государства

12:00 4.12.2018
Счетная палата РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Счетная палата РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Расходы Росимущества на хранение конфиската выше, чем доходы от его продажи. Об этом говорится в заключении Счетной палаты, которое есть у РБК.

В 2017 году на хранение конфискованного имущества ведомство потратило 222 миллиона рублей. Доходы от его реализации составили 180 миллионов рублей. Росимущество не может эффективно распоряжаться конфискатом, поскольку нормативные документы в этой сфере устарели, пришла к выводу Счетная палата.

Пресс-служба Росимущества сообщила, что в течение нескольких лет изъятое имущество можно было направлять только на переработку или уничтожение. Ведомство получило полноценную возможность продавать конфискат в 2017 году. Сейчас на продажу идет менее 1% конфискованного имущества.

То, что расходы на хранение конфиската превышают доходы от его продажи, связано с тем, что часть продукции Росимуществу по закону предписано отправлять на уничтожение, а у многих товаров нет разрешительных документов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовный кодекс позволяет государству изымать имущество, полученное в результате преступлений или используемое для финансирования преступности. Изъятием имущества занимаются судебные приставы, таможня, прокуратура и другие ведомства. Затем конфискат передается в Росимущество.

Темы: Россия, Счетная палата РФ
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Комментарии читателей
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04.12.2018, 21:51
Гость: Влад

Та же отмазка, что и с прогрессивным налогом - забыли сказать о конфискации денег со счетов. Наверное также сложно, как и наладить сбор налогов.
04.12.2018, 20:45
Гость: Это

Противно и еще раз Противно!
Готовы удавиться, уперевшись в д/нормо.Акты и "законы", но Не бесплатно иль за символическую цену раздать массе нуждающихся и голодающих России.
Насмешка над здав.смыслом..-рассуждать апосля этого о росс.суверенитете.
04.12.2018, 20:40
Гость: Евгений В

Кудрин прав в одном, что действительно при системе созданной властью РФ такое действо может быть только убыточным. Мало того, при конфискации у одних одних воров отнимают и передают точно таким же, если не хуже, другим ворам. По пути только до ближайшей полиции даже ценные вещ. доки, исчезают, а деньги само собой без вариантов. И это вполне естественно для контингента РФ-ской. полиции и чиновников от юстиции.
Надо крупных воров, вместе с родственниками с небольшими котомками отправлять в сторону Норильска, а остатки имущества, дворцов и квартир передать в детские дома и дома престарелых.
Яхты, самолеты можно в ДОСААФ, Дворцы и клубы молодежи передать.
В РФ в настоящее время только беспризорных детей около 4 миллионов человек.
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