Счетная палата назвала конфискацию имущества убыточной для государства

12:00

Расходы Росимущества на хранение конфиската выше, чем доходы от его продажи. Об этом говорится в заключении Счетной палаты, которое есть у РБК.

В 2017 году на хранение конфискованного имущества ведомство потратило 222 миллиона рублей. Доходы от его реализации составили 180 миллионов рублей. Росимущество не может эффективно распоряжаться конфискатом, поскольку нормативные документы в этой сфере устарели, пришла к выводу Счетная палата.

Пресс-служба Росимущества сообщила, что в течение нескольких лет изъятое имущество можно было направлять только на переработку или уничтожение. Ведомство получило полноценную возможность продавать конфискат в 2017 году. Сейчас на продажу идет менее 1% конфискованного имущества.

То, что расходы на хранение конфиската превышают доходы от его продажи, связано с тем, что часть продукции Росимуществу по закону предписано отправлять на уничтожение, а у многих товаров нет разрешительных документов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовный кодекс позволяет государству изымать имущество, полученное в результате преступлений или используемое для финансирования преступности. Изъятием имущества занимаются судебные приставы, таможня, прокуратура и другие ведомства. Затем конфискат передается в Росимущество.