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Правительство определило допустимые подарки для чиновников

12:19 5.12.2018
Подарок
Фото с сайта pixabay.com
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В Госдуму поступил правительственный законопроект, который заменит норму о максимальной стоимости подарка для чиновника (3000 руб.) на список разрешенных вознаграждений.

Правительство предлагает депутатам ввести «перечень подарков, получение которых допускается чиновниками и парламентариями в связи с исполнением должностных обязанностей».

Среди них – «подарки в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями», канцелярская печатная продукция с логотипом госорганов.

Нельзя будет принимать подарки из драгоценных металлов и камней. Награды от ведомств, в которых трудится одаряемый или вышестоящего органа власти, чиновники смогут принимать, сообщает «Право.ру».

Если чиновник получит подарок, который отсутствует в списке разрешенных, он должен сообщить об этом своему работодателю. Подаренное имущество в таком случае будет признаваться государственной, региональной или муниципальной собственностью или имуществом организации.  

Темы: Бюрократия и чиновничество в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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05.12.2018, 20:08
Гость: кенто

Выпустят постановление, где назовут яхту - плавсредством для прогулок (шлюпка) и добавят подарок по цене металлолома.
05.12.2018, 18:33
Гость: Питон

Что можно дарить российским чиновникам — это яхты, виллы, дорогие автомобили, золото, брюлики, грудастые модели и баксы в неограниченном количестве, а их женам дорогие шубы. А если подарите им то, что не входит в данный список, они очень сильно обидятся и покажут дарителю где зимуют раки.
05.12.2018, 17:03
Гость: Lelik

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