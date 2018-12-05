Правительство определило допустимые подарки для чиновников

12:19

В Госдуму поступил правительственный законопроект, который заменит норму о максимальной стоимости подарка для чиновника (3000 руб.) на список разрешенных вознаграждений.

Правительство предлагает депутатам ввести «перечень подарков, получение которых допускается чиновниками и парламентариями в связи с исполнением должностных обязанностей».

Среди них – «подарки в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями», канцелярская печатная продукция с логотипом госорганов.

Нельзя будет принимать подарки из драгоценных металлов и камней. Награды от ведомств, в которых трудится одаряемый или вышестоящего органа власти, чиновники смогут принимать, сообщает «Право.ру».

Если чиновник получит подарок, который отсутствует в списке разрешенных, он должен сообщить об этом своему работодателю. Подаренное имущество в таком случае будет признаваться государственной, региональной или муниципальной собственностью или имуществом организации.