]]> ]]>
Главная В России Новости

Ветеран вернул Медведеву пенсионную надбавку в 683 рубля

14:33 6.12.2018
© KM.RU, Вадим Черноусов
© KM.RU, Вадим Черноусов

Пенсионер, ветеран труда Владимир Попов обратился с Магаданский социальный центр с заявлением с просьбой перечислить ежемесячную надбавку в размере 683 рублей 66 копеек в адрес председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Ежемесячная выплата в размере 683 рублей 66 копеек была назначена Попову 1 ноября этого года, пишет FlashNord.

«В связи с тем, что ежемесяная денежная выплата в размере 683 рублей унижает мое человеческое достоинство, прошу перечислить вышеуказанную сумму г-ну Медведеву Дмитрию Анатольевичу (...) Надеюсь, что эти деньги помогут ему в нелёгкой борьбе с пенсионерами и прочим человеческим материалом», — говорится в заявлении Попова.

В Магаданском социальном центре агентству подтвердили получение данного заявления. «Сейчас им (заявлением — прим.) занимается руководство», — сказала одна из сотрудниц центра.

По данным источника FlashNord в региональном правительстве, в настоящее время власти «озабочены поступившим заявлением и пытаются понять, как успокоить пенсионера».

500 - Internal Server Error

500 - Internal Server Error

Темы: Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Дмитрий Медведев
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.12.2018, 21:24
Гость: Достойный пример

для подражания только для недоумков...
Вы бы хоть разобрались за что вообще эта доплата и кто её назначал...
06.12.2018, 21:22
Гость: И что?

К сведению: в СССР работающим пенсионерам пенсию не платили вовсе. От слова СОВСЕМ!
06.12.2018, 21:18
Гость: А

за какие заслуги энтому Попову эта доплата полагается?
Кто ему её назначил?
Если за ветеранство, то это регионалы назначают по своим региональным возможностям.
А как он вообще ветераном стал? За какие заслуги?
Тут вот за 45 лет рабочего непрерывного стажа ни копейки не прибавляют...
Все комментарии (69)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.