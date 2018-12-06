Ветеран вернул Медведеву пенсионную надбавку в 683 рубля

14:33

Пенсионер, ветеран труда Владимир Попов обратился с Магаданский социальный центр с заявлением с просьбой перечислить ежемесячную надбавку в размере 683 рублей 66 копеек в адрес председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Ежемесячная выплата в размере 683 рублей 66 копеек была назначена Попову 1 ноября этого года, пишет FlashNord.

«В связи с тем, что ежемесяная денежная выплата в размере 683 рублей унижает мое человеческое достоинство, прошу перечислить вышеуказанную сумму г-ну Медведеву Дмитрию Анатольевичу (...) Надеюсь, что эти деньги помогут ему в нелёгкой борьбе с пенсионерами и прочим человеческим материалом», — говорится в заявлении Попова.

В Магаданском социальном центре агентству подтвердили получение данного заявления. «Сейчас им (заявлением — прим.) занимается руководство», — сказала одна из сотрудниц центра.

По данным источника FlashNord в региональном правительстве, в настоящее время власти «озабочены поступившим заявлением и пытаются понять, как успокоить пенсионера».