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Конституционный суд признал законным соглашение о границе Ингушетии и Чечни

13:19 6.12.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Конституционный суд России признал, что соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней соответствует Конституции РФ. Трансляция заседания суда ведется на YouTube.

Судьи посчитали, что Конституционный суд Ингушетии, выступивший против соглашения, не имел права давать свою оценку этому документу, отмечает «Медиазона».

Суд рассмотрел запрос главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, попросившего проверить законность принятого соглашения. Представители Евкурова и главы Чечни Рамзана Кадырова заявили в суде, что соглашение соответствует Конституции.

Глава Конституционного суда Ингушетии Аюб Гагиев отказался участвовать в рассмотрении запроса Евкурова, сославшись на то, что утверждение соглашений относится к компетенции его суда, а не Конституционного суда РФ.

Соглашение о разделении территории между Чечней и Ингушетией приняли 26 сентября, а 4 октября его утвердил ингушский парламент. В конце октября Конституционный суд Ингушетии признал принятый закон неконституционным. После этого глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что решение суда не станет основанием для отмены соглашения, и пообещал обратиться в Конституционный суд РФ.

В Ингушетии проходили массовые акции протеста, участники которых выступили против передачи территорий Чечне.

Темы: Чечня, Конституционный суд России
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06.12.2018, 19:44
Гость: Керро

Решили ингушей нагнуть? Ой зря. Быть войне на кавказе
06.12.2018, 17:59
Гость: Сволочной Конституционный суд,

антинародного государства Рассея заложил очередной кирпич в построение государства права сильного против бесправия народа!
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