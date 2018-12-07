«Единая Россия» вводит «кодекс поведения» для членов партии

14:25

Партия "Единая Россия" вводит этические нормы, которые будут обязательны для следования всеми членами ЕР, и вводят обязательства для поведения единоросов, пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Андрей Красов в первый день XVIII Съезда "Единой России".

"Итоги региональных дискуссий показали запрос на усиление требований к членам "Единой России". Большинство партийцев придерживаются этических норм. Но есть отдельные представители, которые своими действиями и высказываниями могут бросать тень на работу всей партии. Например, когда позволяют себе высокомерное отношение к людям, сомнительные высказывания, действия. Ведь все это в итоге негативно сказывается на имидже "Единой России", - сказал Красов.

Он пояснил, что в основе поведения любого публичного политика должно быть уважительное, внимательное отношение к людям, их проблемам, из этого подхода и вытекает принцип личной скромности.

"Должна быть ответственность перед избирателями за данные обещания, и спрос с представителя партии всегда больше чем с любого другого человека", - отметила в свою очередь заместитель секретаря Генерального совета "Единой России" Ольга Баталина.

Как рассказал Красов, этические нормы "Единой России" будут предполагать отношение к людям и их проблемам с уважением и вниманием, помощь им в защите прав, в восстановлении справедливости, в преодолении трудных жизненных ситуаций. Кроме того, нормы исключают действия и высказывания, которые могут привести к ущемлению прав и свобод человека, а также обязывают члена ЕР отвечать за сказанное слово, не допускать высказываний, унижающих достоинство людей.

Помимо этого, новый "кодекс поведения" единороса обязывает придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении, а в ответ на публичные обвинения в совершении противоправных или аморальных действий публично защищать свои честь, достоинство и репутацию всеми законными средствами. В случае, если обвинения в совершении преступлений или проступков соответствуют действительности и дискредитируют Партию, немедленно подавать в отставку со всех партийных должностей.

Вместе с тем, этические нормы обяжут депутатов после принятия окончательного решения по какому-либо вопросу придерживаться коллегиальной партийной позиции. Однако до этого решения единорос должен открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии.

Также единоросс должен быть нетерпимым к попыткам пересмотра и искажения истории России, попранию ее традиций, духовных ценностей народов, проявлению неуважения к ее тысячелетней культуре и уникальному опыту межнационального единства.

Красов напомнил, что на протяжении нескольких лет Уставом Партии закреплен механизм ответственности за неподобающее поведение в виде приостановления членства после возбуждения уголовного дела.

"Все члены "Единой России" должны осознавать, что Партия представляет людей и работает для них. Поэтому в случае, если их деятельность или поведение противоречат партийной этике, эти люди должны нести ответственность, соразмерную своим поступкам", - сказал он.

XVIII Съезд "Единой России" проходит 7-8 декабря. В первый день Съезда работают три дискуссионные площадки – "Обновление", "Открытость" и "Лидерство", на которых участники и делегаты подведут итоги региональных предсъездовских дискуссий "Обновление-2018".