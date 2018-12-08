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В Росрыболовстве заявили о падении цен на красную икру в два раза

11:37 8.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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В декабре цены на красную икру снизились вдвое, сообщил  руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

По его словам, это связано с рекордным уловом лососевых. "Это благодаря тем усилиям, которые предпринимаются органами по рыбоохране. Это заполняемость нерестилищ, регулирование, отмена дрифтерных сетей, все это приводит к таким результатам", приводит слова Шестакова РИА Новости.

В этом году объем добычи тихоокеанских лососей составил более 677 тысяч тонн — почти в два раза больше, чем в 2017-м. По словам заместителя главы Росрыболовства Василия Соколова, общий объем вылова рыбы в России может превысить пять миллионов тонн — и это станет постсоветским рекордом.
 

Темы: Рыболовство и морские промыслы
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.12.2018, 16:13
Гость: Ким

В прошлый Новый год икра была под 4000 руб.
08.12.2018, 15:28
Гость: дед

Это она у них только в Росрыболовстве подешевела...
08.12.2018, 15:06
Гость: праценз

нефть дешевеет - бензин дорожает))
почему с красной икрой должно быть по-другому?)))
Должна подорожать)))
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