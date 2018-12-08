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Бастрыкин оценил ущерб от коррупционных преступлений в России

14:43 8.12.2018
Александр Бастрыкин © KM.RU, Алексей Белкин
Александр Бастрыкин © KM.RU, Алексей Белкин
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Ущерб от коррупционных преступлений в России превысил 123 млрд рублей за последние семь лет. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на международной научно- практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции (РПА Минюста России).

"По данным СК России, с 2011 года ущерб от коррупционных преступлений составил более 123 млрд рублей", - приводит слова Бастрыкина ТАСС.

Он отметил, что ведомство проводит политику наложения ареста на имущество обвиняемых и выступает за полную конфискацию в счет последующего обеспечения имущественного ущерба. 

Всего за семь лет СК направил в суд более 71 тыс. уголовных дел по коррупционным преступлениям, в том числе 453 - в отношении организованных групп и преступных сообществ коррупционного характера. 

Следователи привлекли в качестве обвиняемых по делам о коррупции около 78 тыс. человек, которые совершили 166 тыс. таких преступлений.

Бастрыкин также назвал сферы, где чаще всего встречаются коррупционные преступления: правоприменительная деятельность - более 55 тыс. преступлений, наука и образование - 27 тыс., социальное обеспечение и здравоохранение - 19 тыс., финансовая деятельность - около 11 тыс. 

Темы: Борьба с коррупцией в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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08.12.2018, 16:45
Гость: У Мэй

другие данные и списки.
08.12.2018, 16:40
Гость: Влад 33

Бороться с коррупцией нужно, но эта борьба вызывает только усмешку, так как та масса проблем, невозможность принять действительно Карающие меры, чтобы другим неповажно было, только тормозит эту работу и эти жалкие попытки(( Я много времени провожу в США, но и в России - не гость, и, вижу, какая чудовещная разница даже в уровне жизни, если взглянуть на Россию - От края, до края.. НИЩЕТА давит людей, всевозможные проблемы и Обреченность((, так как не видно заинтересованности во всем перечисленное - на местах(( "горят" мелкие взятлчники, понимающие, что бабулька, принёс Ему деньги, отложенные ей на "чёрный день", но желающей помочь детям своим или внукам, она не принесёт ЕМУ больше.., потому, что нет больше! ((Стыдно за таких взятлчгиков и за такую жизнь! (( А масса воров продолжает вывод капитала, так как ГДЕ-ТО ему больше понрпвилось((, а тем кто останется, о них или на них такому чиновнику "до лампочки".., ничего ему не надо, лишь средства для "разбега" ГДЕ-ТО.. Чтож, не порадовала меня ситуация и 6в Сибири, где люди не имеют ни денег, ни возможности ЧЕСТНО зарабатывать эти деньги.., так как "Кумовство", прямое родство нашего криминального аппарата, вызывает только тоску и безнадегу! Я сегодня был на" ярмарке" в Сибири.. Стыдно за такие "ярмарки"! Как кто-то выкинул на свалку замлроженную рыбу, мясо, консервы, немного сладкого (печенье, мед) и.. Все(( Люди, не имея средств - РАДЫ, а я думаю, что это СТЫДНО!!! ПОЗОРНИКИ!!!Подход нужно менять, и систему, забывающую о НАРОДЕ!
08.12.2018, 15:51
Гость: косынка Васильевой

Волк на овчане ревизию осуществил
Один лишь Захаренко 8 лямов по-простецки "накопил"
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