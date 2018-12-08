Бастрыкин оценил ущерб от коррупционных преступлений в России

14:43

Ущерб от коррупционных преступлений в России превысил 123 млрд рублей за последние семь лет. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на международной научно- практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции (РПА Минюста России).

"По данным СК России, с 2011 года ущерб от коррупционных преступлений составил более 123 млрд рублей", - приводит слова Бастрыкина ТАСС.

Он отметил, что ведомство проводит политику наложения ареста на имущество обвиняемых и выступает за полную конфискацию в счет последующего обеспечения имущественного ущерба.

Всего за семь лет СК направил в суд более 71 тыс. уголовных дел по коррупционным преступлениям, в том числе 453 - в отношении организованных групп и преступных сообществ коррупционного характера.

Следователи привлекли в качестве обвиняемых по делам о коррупции около 78 тыс. человек, которые совершили 166 тыс. таких преступлений.

Бастрыкин также назвал сферы, где чаще всего встречаются коррупционные преступления: правоприменительная деятельность - более 55 тыс. преступлений, наука и образование - 27 тыс., социальное обеспечение и здравоохранение - 19 тыс., финансовая деятельность - около 11 тыс.