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Кадыров раскритиковал Мутко из-за его отсутствия на 200-летии Грозного

16:18 9.12.2018
Фото с сайта wikimedia.ru

В Сети появилась видеозапись публичного выступление главы Чечни Рамзана Кадырова на одном из форумов, на которой тот критикует вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко. Недовольство вызвало отношение последнего к Чечне. В частности, его отсутствие на праздновании 200-летия Грозного.

Запись была сделана в ходе бизнес-форума «Инвестируй в Кавказ!», который проходил 6–7 декабря в Грозном. 

Кадыров рассказал, что Мутко (которого он сначала ошибочно назвал Владимиром) является председателем оргкомитета и курирует регионы. Также он напомнил, что указ о праздновании юбилея чеченской столицы был подписан самим президентом Владимиром Путиным, а председатель правительства Дмитрий Медведев назначил Мутко руководить организацией. Тем не менее Мутко ни разу не провел совещания в Грозном и не приехал на сам праздник, что возмутило Кадырова. 

«Приехали министры Арабских Эмиратов, Азербайджана, Белоруссии, Иордании. Столько правительственных делегаций было со всего мира! А вице-премьер, который курирует регионы, и председатель оргкомитета даже не соизволил приехать на наше мероприятие! — возмущался глава Чечни со сцены. — Он взял отпуск, поехал отдыхать. Хотя у нас самый лучший отдых, мы тоже могли бы ему поставить стол, красивое место показать».

По мнению Кадырова, такое поведение вице-премьера показывает отношение федеральных чиновников к Северному Кавказу, и к Чечне в частности. 

Участники бизнес-сессии заверили Кадырова, что Мутко контролировал подготовку к празднованию 200-летия Грозного и благодаря ему оно прошло на высоком организационном уровне, пишет Znak.com. На что глава Чечни попросил не выступать адвокатом вице-премьера и заявил, что никаких заслуг Мутко в подготовке празднований он не увидел.

«Какие его заслуги? Мы на день города восстановили 500 домов, заново построили проспекты, помогли людям, раздали 200 квартир. Мы вкладывали небюджетные средства — несколько миллиардов рублей, — рассказал Кадыров. — Я не видел никакой его помощи и вмешательства в решение вопросов. Виталий Мутко — авторитетный человек, он может сам за себя ответить, но это для региона плохо — он всегда мне будет мстить».

Темы: Чечня, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.12.2018, 20:08
Гость: Изольда

Этого хитросделанного Мутко нужно не критиковать, а ставить к стенке! Вместе с его крышей!
09.12.2018, 18:17
Гость: Ага.

Головы.
09.12.2018, 18:12
Гость: Skeptik

Путин заложил под Россию проблемы бамбы
которые начинают взрывааться
он ликвадировал в чечне российскую государственность
по этой модели идет развитие
а конце пути война
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