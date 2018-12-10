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Свердловский департамент молодежной политики упразднен после скандала

13:10 10.12.2018
Фото с сайта e1.ru
Фото с сайта e1.ru
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев упразднил региональный департамент молодежной политики. Его директора Ольгу Глацких временно отстранили от работы из-за слов о том, что «государство ничего не должно» молодежи.

Как сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области, департамент молодежной политики объединен с министерством общего и профессионального образования. На их базе создано новое ведомство — министерство образования и молодежной политики Свердловской области.

Будет ли работать в новом министерстве Ольга Глацких, пока неизвестно.

Источник издания Znak.com заявил, что департамент был реорганизован, чтобы уволить Глацких. По его словам, других законных способов снять чиновницу с должности по закону о государственной и муниципальной службе нет.

Департамент молодежной политики Свердловской области был создан в 2016 году. Его выделили из состава министерства спорта. Новое ведомство возглавила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких.

4 ноября в интернете появилось видео, на котором Глацких говорит, что «государство вообще в принципе ничего не должно» молодежи. «Государство не просило вас рожать», — сказала чиновница.

Из-за скандала, вызванного этими словами, Глацких отстранили от должности на время проведения служебной проверки. Чиновница извинилась, но заявила, что не станет добровольно покидать свой пост.

Темы: Россия, Свердловская область, Общественно-политическая жизнь в России
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Комментарии читателей
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10.12.2018, 20:00
Гость: плодят сами себя

У российских чиновников все просто,они для нужного человека и должность с департаментом придумают.А запахло жареным,проводят реорганизацию.В общем никаких ограничений.
10.12.2018, 19:18
Гость: Владимир

Надо проследить, чтобы эта тварь не скрылась, чтобы потом напомнить ей за эти слова по законам будущего нормального государства в России. Кто в России живет, вы базу данных ведите, пригодится при новой справедливой власти когда раскулачивать начнут
10.12.2018, 19:08
Гость: Loud Voice

Цитата "...По его словам, других законных способов снять чиновницу с должности по закону о государственной и муниципальной службе нет.".
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Позвольте, как это нет способов? Лужкова в свое время уволили за "... утрату доверия". И здесь можно было также, всего и делов.
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