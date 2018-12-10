Свердловский департамент молодежной политики упразднен после скандала

13:10

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев упразднил региональный департамент молодежной политики. Его директора Ольгу Глацких временно отстранили от работы из-за слов о том, что «государство ничего не должно» молодежи.

Как сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области, департамент молодежной политики объединен с министерством общего и профессионального образования. На их базе создано новое ведомство — министерство образования и молодежной политики Свердловской области.

Будет ли работать в новом министерстве Ольга Глацких, пока неизвестно.

Источник издания Znak.com заявил, что департамент был реорганизован, чтобы уволить Глацких. По его словам, других законных способов снять чиновницу с должности по закону о государственной и муниципальной службе нет.

Департамент молодежной политики Свердловской области был создан в 2016 году. Его выделили из состава министерства спорта. Новое ведомство возглавила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких.

4 ноября в интернете появилось видео, на котором Глацких говорит, что «государство вообще в принципе ничего не должно» молодежи. «Государство не просило вас рожать», — сказала чиновница.

Из-за скандала, вызванного этими словами, Глацких отстранили от должности на время проведения служебной проверки. Чиновница извинилась, но заявила, что не станет добровольно покидать свой пост.